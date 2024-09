DIRETTA UNION CLODIENSE LUMEZZANE, GARA DELICATA

Due squadre poco costanti, ma che prima o poi dovranno trovare la propria strada: la diretta Union Clodiense Lumezzane andrà in scena domenica 15 settembre 2024 ore 18:30 e l’attesa è spasmodica da ambo le parti.

L’Union vuole dare continuità alle ultime due gare. La vittoria con la Triestina e il recente pareggio contro la Pergolettese in trasferta hanno fatto presto dimenticare la sconfitta all’esordio in casa del Lecco del 25 agosto.

Il Lumezzane invece aveva vinto al debutto con la Virtus Verona lontano tra le mura amiche grazie a Pannitteri. Successivamente è arrivato il ko con il Pro Vercelli e il pareggio lontano da casa contro il Lecco per 1-1.

DOVE VEDERE DIRETTA UNION CLODIENSE LUMEZZANE, STREAMING VIDEO TV

Adesso è il momento di capire dove vedere diretta Union Clodiense Lumezzane. La sfida sarà trasmessa sia da Sky che da NOW.

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming che verrà trasmessa sulle applicazioni di Sky e NOW tramite smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE LUMEZZANE

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Union Clodiense Lumezzane. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 con Gasparini in porta, retroguardia composta da Barsi, Munaretto, Salvi e Sinn. Le mezzali saranno Niang e Manfredoni con Gasperi regista e il tridente Biondi-Sinani-Morello.

Il Lumezzane invece preferisce il 4-2-3-1. Tra i pali Filigheddu, terzini Ragazzetti e Pagliari con Dalmati e Pogliano centrali. In mediana Tenkorang e Taugourdeau mentre sulla trequarti ci saranno Malotti, Ieri e Pannitteri, prima punta Monachello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE LUMEZZANE

In conclusione guardiamo insieme le quote per le scommesse Union Clodiense Lumezzane. La squadra favorita è quella di casa seppur di poco ovvero a 2.55 contro i 2.70 del 2 fisso. Il segno X del pareggio è a 2.95.

Capitolo reti: l’Over 2.5, vale a dire tre gol minimo nell’incontro, è in lista a 2.45 con l’Under a 1.45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.62.