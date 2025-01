DIRETTA LUMEZZANE LECCO, SQUADRE IN CALO

Alla ricerca di punti utili per rialzare definitivamente la china. La diretta Lumezzane Lecco mette di fronte due squadre che non stanno vivendo un periodo di forma eccezionali, come disastrano i risultati. Il match andrà in scena sabato 11 gennaio 2025 alle ore 15:00. Il Lumezzane ha pareggiato la prima partita del 2025 in occasione di un pirotecnico 3-3 sul campo della Pro Vercelli. È stato il terzo pareggio nelle ultime cinque gare dopo quelli per 0-0 col Novara e 1-1 contro la Pro Patria.

Il Lecco invece ha vinto per l’ultima volta il 6 dicembre in un roboante 5-1 inflitto al Caldiero Terme. Invece che dare la spinta verso l’alto, questo successo è stato seguito da due sconfitte (5-2 con l’Atalanta U23 e 2-1 dal Trento) più il pareggio con l’Union Clodiense.

DOVE VEDERE DIRETTA LUMEZZANE LECCO, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Lumezzane Lecco siete obbligati a sottoscrivere un abbonamento a Sky, per la precisione pacchetto Calcio. Questo vi offrirà la possibilità di assistere al match in diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE LECCO

Il Lumezzane giocherà con l’assetto tattico 4-3-3. In porta Filigheddu, pacchetto arretrato composto da Deratti, Pogliano, Dalmati e Moscati. A centrocampo Maloti e Tenkorang mezzali più Taugourdeau regista. Ferro con Corti e Iori attaccanti.

Il Lecco invece risponde con il modulo 4-3-1-2. Dalmasso tra i pali, difesa a quattro con Lepore, Stanga, Polito e Kritta. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Dore, Dali e Ionita con Tordini alle spalle di Zuberek e Sipos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE LECCO

La bilancia pende dalla parte dei padroni di casa. Il Lumezzane è infatti quotato a 2.35 mentre il 2 fisso è a 3.05 con il pareggio a 2.90. Il segno Gol, vale a dire una rete per squadra, è offerto a 1.88 rispetto all’1.75 del segno opposto.

