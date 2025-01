DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE, SQUADRE REDUCI DA DUE SCONFITTE

La giornata dell’Epifania del 6 gennaio 2025 coincide anche con la diretta Pro Vercelli Lumezzane, prevista alle ore 15:00. Le scorse uscite sono state negative sia per i padroni di casa che per gli ospiti, spingendo entrambe le compagini a restare un po’ attardate rispetto al cammino che erano sembrate in grado di compiere per alcune settimane. I piemontesi rischiano con i loro diciannove punti occupando infatti il sedicesimo posto, il primo che vale l’ingresso nei playout così da evitare la retrocessione.

Discorso opporto invece per i rossoblu che sono ancora appesi al filo che li lega al treno dei playoff promozione con il loro decimo posto ed i ventisette punti guadagnati. Tuttavia, la presenza incombente dell’Arzignano, a venticinque punti, e quella della Virtus Verona insieme con il Lecco, a ventiquattro punti, devono preoccupare i lombardi che hanno bisogno di riscattarsi essendo stati battuti proprio dai rossoblu veneti tra le mura amiche con un netto 3 a 0 nell’ultima gara di dicembre.

DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Pro Vercelli Lumezzane sarà visionabile solamente sul canale Sky Sport 256 e quindi bisognerà essere abbonati a Sky per poterla seguire. La piattaforma satellitare offrirà il match pure in streaming video così come farà pure Now.

PRO VERCELLI LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visti i risultati negativi ottenuti di recente, è difficile dire attraverso le probabili formazioni se verranno riconfermati gli stessi undici ammirati dall’inizio nelle scorse partite pure nella diretta Pro Vercelli Lumezzane. Se così fosse, i padroni di casa si presenteranno adoperando un 4-3-3 con Filigheddu, Deratti, Pogliano, Dalmazzi, Moscati, Malotti, Taugourdeau, Tenkorang, Ferro e Corti. Il 3-5-2 sarà invece il modulo degli ospiti con Rizzo, Clemente, Marchetti, De Marino; Pino, Iotti, Louati, Rutigliano, Iezzi, Coppola e Comi.



PRO VERCELLI LUMEZZANE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers sembrano premiare il fattore campo per la diretta Pro Vercelli Lumezzane. Stando almeno a Snai, il pronostico sarebbe favorevole soprattutto ai piemontesi, la cui vittoria viene pagata a 2.20, con i lombardi che dovranno lottare parecchio se vorranno fare bottino pieno in trasferta, visto che il 2 è fissato a 3.25. Nel mezzo rimane da considerare pure l’eventualità relativa al pareggio e l’x quotato a 2.90.