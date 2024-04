Diretta/ Lumezzane Padova (risultato 0-1) video streaming tv: sblocca Bortolussi! (oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA LUMEZZANE PADOVA (RISULTATO 0-1): BIANCOSCUDATI IN GOL DA CORNER

Dopo 1o’ il Padova trova il vantaggio con Bortolussi, bravo a inserirsi su cross da calcio d’angolo. Al 19′ il Lumezzane prova a reagire con una conclusione di Moscati che viene però agevolmente controllata da Donnarumma. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. LUMEZZANE (4-3-1-2): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Taugourdeau, Ilari; Poledri; Capelli, Spini. A disposizione: Greco, Rizzo, Troiani, Basso Ricci, Galabinov, Pesce, Parodi, Scremin, Regazzetti, iori, Cannavò, Tortelli. All. Franzini. PADOVA (4-3-3): Donnrumma; Kirwan, Faedo, Delli Carri, Favale; Crisetig, Fusi, Varas; Liguori, Bortolussi, Valente. A disposizione: Rossi, Zanellati, Perrotta, Belli, Radrezza, Dezi, Villa, Bianchi, Capelli, Palombi, Cretella, Susanu, Tordini, Zamparo. All. Torrente. (agg. di Fabio Belli)

LUMEZZANE PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lumezzane Padova sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Padova in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Lumezzane Padova sta per avere inizio con il direttore di gara già in campo per sancire il primo pallone giocabile. Padroni di casa che si ritrovano all’ottavo posto in classifica con 46 punti frutto di 40 gol fatti e altrettanti subiti dopo 34 partite giocate. Lumezzane che risulta essere una squadra piuttosto quadrata e che è alla ricerca di punti al fine di certificare la propria presenza ai play off di categoria.

Il miglior marcatore risulta essere Spini con 5 gol. Dall’altra parte il Padova arriva al match dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia serie C contro il Catania dopo 120 minuti di fuoco. Il mio marcatore del Padova risulta essere Liguori con 11 reti; segue Bortolussi con 7. Padova che si ritrova al secondo posto in classifica con 69 punti. (Marco Genduso)

LUMEZZANE PADOVA: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Lumezzane Padova. Siamo un’occhiata ai testa a testa tra le due squadre per entrare meglio in clima partita. In 18 sfide disputate c’è un sostanziale equilibrio con 6 pareggi, 5 vittorie del Lumezzane e 7 del Padova. All’andata finì X così come nel 2016. L’ultimo successo dei biancorossi è starai 2023 in occasioni degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

Il Lumezzane di fatto non vince da 6 partite, esattamente dal 2-0 del 2009 in Lega Pro. Il match con il maggior numero di gol è quello del 2001 che corrisponde alla vittoria più ampia, con lo scarto maggiore. Parliamo del 5-1 del 2001 in favore del Lumezzane. Nessuna delle due squadre ha vinto più di due partite consecutive. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LUMEZZANE PADOVA: ULTIME SPERANZE BIANCOSCUDATE

Lumezzane Padova, in diretta alle ore 18.30 di oggi, domenica 7 aprile 2023, si giocherà per la trentacinquesima giornata naturalmente del girone A del campionato di Serie C. Siamo sempre più vicini al momento dei verdetti e anche la diretta di Lumezzane Padova offrirà spunti molto significativi in tal senso, innanzitutto per i padroni di casa bresciani che si trovano a quota 46 punti in classifica e quindi vogliono conquistare un posto ai playoff. Nella scorsa giornata era arrivato un buon pareggio a Novara, ma fare risultato contro la seconda forza del girone sarebbe ancora più significativo.

In effetti, il Padova con i suoi 69 punti sembra avere ormai definito la propria sorte nella stagione regolare: il distacco dal primo posto del Mantova è di fatto incolmabile, ma il vantaggio sulle inseguitrici è a sua volta eccellente e quindi il secondo posto appare ormai certo, dopo la vittoria contro la Pergolettese nella scorsa giornata. Certo, peseranno le fatiche infrasettimanali, peraltro vane nella finale di Coppa Italia di Serie C infine vinta dal Catania, siamo allora particolarmente curiosi di scoprire se e come tutto questo inciderà sulla diretta di Lumezzane Padova…

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PADOVA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lumezzane Padova. Arnaldo Franzini, allenatore del Lumezzane padrone di casa, deve fare a meno dello squalificato Calì: il modulo di riferimento è il 4-3-3, nel quale schieriamo Filigheddu come portiere, protetto dai quattro difensori Moscati, Pisano, Dalmazzi e Regazzetti; a centrocampo potrebbero agire Ilari, Pesce e Poledri; infine il tridente d’attacco del Lumezzane potrebbe prevedere le ali Spini e Iori ai fianchi del centravanti Galabinov.

La risposta del Padova e del suo allenatore Vincenzo Torrente potrebbe invece concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3 con il portiere Donnarumma protetto dalla difesa a quattro con Kirwan, Faedo, Delli Carri e Villa da destra a sinistra; a centrocampo potremmo invece vedere in azione il terzetto formato da Fusi, Crisetig e Varas, infine il tridente d’attacco del Padova potrebbe prevedere le ali Liguori e Bortolussi ai fianchi del centravanti Palombi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Lumezzane Padova. Gli ospiti partono favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse il Lumezzane a vincere oggi.











