Diretta/ Lumezzane Pergolettese (risultato 0-0) streaming tv: Soncin reattivo! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SONCIN REATTIVO!

Al 4′, Gerbi riesce a crossare al centro, ma il suo tentativo di conclusione al volo viene bloccato da Soncin, il portiere avversario. Al 10′, Spini cerca di mettere al centro un pallone per Capelli, il quale prova un tiro al volo, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 13′, Spini capitalizza un errore difensivo e tenta una conclusione, ma Soncin devia il tiro. Sulla ribattuta, il numero 20 ci riprova, ma ancora una volta Soncin è bravo a respingere, concedendo solo un calcio d’angolo. Al 17′, la squadra gialloblù reagisce con Bariti, il quale cerca di servire Figoli in area. Quest’ultimo tenta la conclusione, ma il suo tiro manca di precisione. (agg. di Fabio Belli)

LUMEZZANE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Lumezzane Pergolettese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Pergolettese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

In attesa della diretta di Lumezzane Pergolettese, in campo per il girone A del campionato italiano di Serie C, andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Tullio Salieri” di Lumezzane. L’unico precedente tra le due formazioni risale al 14 gennaio 2018: la sfida, valida per la ventunesima giornata di Serie D, terminò con un pareggio con gol (1-1 con una rete per tempo).

A campi invertiti, invece, nella stessa stagione sportiva successo della Pergolettese con un perentorio 4-0 nel secondo turno del raggruppamento B di Serie D. L’incontro in programma al “Tullio Salieri” oggi, quindi, rappresenta un inedito tra le due squadre nei campionati professionistici italiani. (Giulio Halasz)

LUMEZZANE PERGOLETTESE: OPPOSTI A CONFRONTO

Lumezzane Pergolettese, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Tullio Salieri” di Lumezzane, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A.

La formazione di casa, neopromossa, non ha iniziato il torneo nel migliore dei modi andando a perdere nettamente (4-1) sul terreno di gioco della Pro Vercelli. Discorso totalmente opposto, invece, per l’undici di mister Abbate che, all’esordio, ha rifilato ben cinque gol alla Pro Sesto.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Pergolettese, match che andrà in scena al “Tullio Salieri” di Lumezzane. Per mister Franzini tanti aspetti da correggere per invertire la rotta ma solito 4-3-3: tra i pali spazio a Galeotti mentre a centrocampo possibile l’impiego di Poledri al posto di Moscati. Nel tridente Capelli, Gerbi e Malotti anche se Cannavò potrebbe ritagliarsi una maglia dall’inizio. In casa Pergolettese, invece, si va verso la conferma in blocco dell’undici che ha superato la Pro Sesto. Unico dubbio per mister Abbate è quello tra Mazzarani e Aucelli a centrocampo.

LUMEZZANE PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











