DIRETTA LUMEZZANE PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Dall’anno scorso abbiamo il piacere di commentare in vostra compagnia la diretta di Lumezzane Pergolettese, purtroppo però questo ci crea dei grattacapi quando si tratta di fare il nostro solito angolo sui testa a testa storici delle due squadre, perché non abbiamo ancora un gran numero di partite per fare un campione degno di questo nome. Ma dopo una stagione almeno abbiamo due partite di cui parlare: in questi due precedenti il computo totale registra due vittorie secche per il Lumezzane, quindi se la matematica non è un’opinione questo vuol dire che la Pergolettese non ha mai vinto ancora contro gli odierni padroni di casa.

Video Alcione Milano Lumezzane (1-0)/ Gol e highlights: segna Bagatti in avvio! (Serie C 26 ottobre 2024)

Nel primo match ufficiale il Lumezzane ha vinto per 1-0 grazie alla rete di Pogliano, stesso risultato poi al ritorno con sempre una rete di Pogliano. Per il momento il migliore marcatore all time della rivalità. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Lumezzane Pergolettese in maniera tale da poter avere anche un confronto di tipo statistico per la partita che tra pochi istanti sentirà il suo fischio di inizio. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Alcione Milano Lumezzane (risultato finale 1-0): Taugourdeau, deviato! (Serie C, 26 ottobre 2024)

DIRETTA LUMEZZANE PERGOLETTESE: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Tutti gli appassionati avranno modo di seguire la diretta Lumezzane Pergolettese in tv tramite un abbonamento Sky, con la pay tv satellitare che mantiene l’esclusiva per la trasmissione del campionato di terza serie. Per quanto riguarda la possibilità di seguire l’incontro tramite dispositivi mobili con la diretta streaming video via internet, ci sarà la possibilità tramite un abbonamento a NOW Tv oppure utilizzando l’app Sky Go.

LUMEZZANE PERGOLETTESE: CREMASCHI IN CRESCITA?

La diretta Lumezzane Pergolettese (match serale di oggi alle 20.45) sarà un derby lombardo con i bresciani che cercano riscatto dopo la sconfitta sul campo dell’Alcione Milano. Lumezzane che ha saputo proiettarsi nella zona nobile della classifica del girone A ma l’ultimo ko ha rappresentato una frenata, con i rossoblu al momento appaiati al sesto posto in classifica a quota 18 punti con il Trento. La Pergolettese si trova invece nei bassifondi della classifica. Quartultimo posto con 9 punti per i cremaschi, che hanno colto però la seconda vittoria stagionale proprio nell’ultimo turno disputato contro la Triestina, sconfitta di misura al “Voltini”. Una scossa dopo che i gialloblu erano riusciti a raccogliere solamente un punto nelle precedenti tre partite disputate in campionato.

Diretta/ Pergolettese Triestina (risultato finale 1-0): Arini la vince! (Serie C, 26 ottobre 2024)

LUMEZZANE PERGOLETTESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali saranno i ventidue protagonisti in campo per la diretta Lumezzane Pergolettese? Passiamo in rassegna le probabili formazioni con i padroni di casa del Lumezzane che dovrebbero essere schierati con un 4-3-3 con Filigheddu tra i pali e una difesa a quattro formata da Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari. Terzetto di centrocampo con Tenkorang, Taugourdeau e Malotti mentre dovrebbero partire dal 1′ nel tridente offensivo Ferro, Monachello e Iori. Nella Pergolettese 4-3-3 di partenza con Cordaro a difesa della porta alle spalle della linea difensiva con Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri titolari. A centrocampo spazio a Jaouhari, Arini e Scarsella, il tridente offensivo sarà quello composto da Albertini, Parker e Bouabre.

LUMEZZANE PERGOLETTESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse concedersi una puntatina di rito sulla diretta Lumezzane Pergolettese, le quote di riferimento dei bookmaker vedono la vittoria del Lumezzane quotata 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.25 mentre il successo esterno della Pergolettese viene offerto a una quota di 3.45.