DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE, SCONTRO DIRETTO IN CIMA AL GIRONE A

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni è in programma la diretta Alcione Milano Lumezzane, sfida delle ore 17:30 valida per l’undicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Lo scontro fra queste due società lombarde si preannuncia molto interessante soprattutto in chiave classifica visto che detengono rispettivamente il terzo, a quota 19, ed il quarto posto, invece a 18 punti come il Renate, attardato per una peggiroe differenza reti. Il Padova prosegue la sua corsa solitaria in vetta a 26 punti ma il Vicenza è secondo a quota 21 e l’Alcione, reduce da una sfilza di vittorie, potrebbe approfittarne se i biancorossi non dovessero fare risultato contro l’Atalanta Under 23.

Anche il Lumezzane vuole però tentare di cogliere un’opportunità davvero interessante per consolidare ulteriormente il proprio piazzamento nella zona playoff senza dimenticare che la vittoria significherebbe scavalcare proprio i diretti rivali di giornata. La direzione del match è stata inoltre affidata all’arbitro Niccolo’ Turrini, proveniente dalla sezione AIA di Firenze, che sarà supportato dagli assistenti Antonio Aletta di Avellino e Davide Fenzi di Treviso mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo.

DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Alcione Milano Lumezzane sarà visibile come di consueto per tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento regolare a Sky oppure a Now, piattaforme che detengono i diritti in esclusiva per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi vorrà potrà dunque sintonizzare il proprio televisore sui canali di Sky Sport, con la gara che potrebbe anche essere inserita all’interno delle diretta gol insieme con le altre sfide in programma alle ore 17:30, oppure usufruire di Sky Go per lo streaming così come di NOW TV.

DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa cresce con il passare dei minuti ed il fischio d’inizio della diretta Alcione Milano Lumezzane si avvicina sempre di più ma intanto cerchiamo di capire quali saranno le scelte dei due allenatori in merito ai moduli ed i giocatori da schierare in campo al Breda nell’undicesima giornata di campionato nelle probabili formazioni. Quasi sicuramente mister Giovanni Cusatis dovrebbe ripresentare i suoi con il 4-3-1-2 che ha garantito loro un successo pure nello scorso turno in casa dell’Union Clodiense affidandosi a Samele e Palombi come coppia d’attacco titolare.

Il tecnico Arnaldo Franzini dovrebbe invece optare a sua volta per la ripetizione del 4-3-3 che ha permesso ai suoi uomini di vincere per 3 a 2 contro la Giana Erminio e dunque spazio ancora ad un sempre scatenato Monachello che potrebbe esser rilevato a gara in corso da Corti, sempre che non venga schierato insieme con il compagno, ed attenzione ad eventuali gol provenienti dagli altri reparti del campo.

DIRETTA ALCIONE MILANO LUMEZZANE, LE QUOTE

Cerchiamo infine di dare un’occhiata al pronostico dell’esito finale per la diretta Alcione Milano Lumezzane attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.