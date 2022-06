Diretta Lussemburgo Italia U21/ Streaming video Rai: gli azzurrini per gli Europei!

DIRETTA LUSSEMBURGO ITALIA U21: PER GLI EUROPEI

Lussemburgo Italia U21, in diretta dallo Stade Municipal de la Ville de Differdange, si gioca alle ore 18:30 di lunedì 6 giugno: la partita è valida per il gruppo 6 delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023, e può essere quella decisiva per permettere alla nostra nazionale di blindare il primo posto in classifica (di cui attualmente è proprietaria, quando mancano tre gare al termine del percorso), e di conseguenza il pass per la fase finale senza dover passare dagli spareggi, che sono sempre rischiosi anche perché potrebbero metterci di fronte un’avversaria tosta o particolarmente in forma.

A marzo l’Italia U21 ha battuto la Bosnia in casa, ma in precedenza aveva pareggiato in Montenegro: ha sempre la Svezia con il fiato sul collo e una partita da giocare in Scandinavia, ma i pronostici sono ancora totalmente a favore degli azzurrini di Paolo Nicolato che, ricordiamo, giocano oggi contro un’avversaria che è ultima in classifica e un valore decisamente inferiore a quello delle big. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Lussemburgo Italia U21; nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LUSSEMBURGO ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lussemburgo Italia U21 sarà trasmessa su Rai 2: anche la nazionale giovanile di calcio viene seguita dalla televisione di stato, quindi non fa eccezione questa partita delle qualificazioni agli Europei che viene mandata in onda al numero 2 del vostro televisore. Ovviamente ricordiamo che esiste l’alternativa della diretta streaming video, fornita dalla stessa emittente: in questo caso basterà rivolgersi al sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installarne la relativa app su dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LUSSEMBURGO ITALIA U21 IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO ITALIA U21

Per la diretta Lussemburgo Italia U21 possiamo ipotizzare i padroni di casa schierati con un 4-2-3-1: Manuel Cardoni potrebbe affidarsi a una difesa con D’Anzico e Osmanovic centrali e a protezione del portiere Martin, poi due laterali che sarebbero Yohann Torres e Sinner con una linea mediana formata da Ikene e Monteiro Lima. Per quanto riguarda la zona avanzata, Rossler è una alternativa a Dzogovic come laterale destro; a sinistra dovrebbe giocare Berberi che però è insidiato da Lucas Correia, il trequartista centrale sarebbe Rupil che supporterebbe il centravanti, qui favorito Curci che però si deve guardare dalla concorrenza di Elshan.

Sarà 4-3-3 per Paolo Nicolato: in porta Carnesecchi, sugli esterni dovrebbero giocare Bellanova e Udogie (ma occhio a Zanoli e Quagliata, oltre a Fabiano Parisi) con Okoli e Lovato a fare la coppia centrale in difesa. In mezzo al campo sono davvero in tanti: Fagioli potrebbe spostarsi in cabina di regia favorendo una maglia da titolare per Gaetano, Edoardo Bove o Filippo Ranocchia per completare una mediana nella quale Rovella sarà l’altro interno, mentre nel tridente offensivo Kelvin Yeboah e Sebastiano Esposito si giocano il posto da centravanti, con Lorenzo Colombo e Emanuel Vignato sulle corsie.











