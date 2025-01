DIRETTA MACCABI MILANO: OLIMPIA SEMPRE DI RINCORSA

Con la diretta Maccabi Milano ci spostiamo a Belgrado: è alla Aleksandar Nikolic Hall che, alle ore 20:05 di giovedì 9 gennaio 2024, si gioca la partita valida per la 20^ giornata di basket Eurolega 2024-2025. Continua la rincorsa dell’Olimpia che, dopo la vittoria contro Villeurbanne, si è presa finalmente un record positivo (10-9) e si trova dunque all’interno di un gruppone che spera in un posto nei playoff, traguardo impensabile guardando al pessimo avvio di Eurolega avuto da una Milano che invece è poi riuscita a trovare la quadratura del cerchio e la sua giusta competitività, tanto che ora finire la regular season nelle prime otto diventa un obiettivo concreto.

Stagione difficile invece quella per il Maccabi Tel Aviv: costretto a giocare in trasferta anche le partite casalinghe, con problemi economici strutturali, la squadra israeliana occupa la penultima posizione nella classifica di Eurolega e sostanzialmente, a meno di qualche miracolo, la qualificazione anche solo al play in dovrebbe essere preclusa, pur se appunto nel corso di un torneo così lungo può sempre succedere di tutto. Noi nel frattempo aspettiamo che si giochi la diretta Maccabi Milano, poi proveremo a capire qualcosa in più circa la situazione soprattutto dell’Olimpia, tornata davvero a crederci.

COME VEDERE LA DIRETTA MACCABI MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente per avere accesso in tv alla diretta Maccabi Milano avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti che forniscono le partite di Eurolega: sui canali della nostra televisione abbiamo Sky Sport e la possibilità di seguire il match di questa sera anche in diretta Maccabi Milano streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; in alternativa ecco la piattaforma DAZN, in aggiunta va poi ricordato che sul sito ufficiale del torneo (www.euroleaguebasketball.net/euroleague) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MACCABI MILANO: TRASFERTA DA VINCERE

Ci apprestiamo a vivere la diretta Maccabi Milano, come detto per l’Olimpia si tratta di una trasferta da vincere: nelle ultime settimane la squadra di Ettore Messina ha saputo rimettersi in carreggiata e questo vale anche per il campionato, possiamo dire “trascurato” per operare la grande rimonta in Eurolega ma comunque con l’obiettivo minimo della Final Eight di Coppa Italia già conquistato. Per Milano inizia un periodo davvero importante: sarà necessario non perdere il passo per rimanere in zona playoff o comunque play in, quest’anno c’è davvero tanta concorrenza e anche una sola sconfitta di troppo potrebbe risultare fatale.

Sarebbe un peccato, perché dopo le ultime stagioni difficili e negative l’Olimpia sembra aver trovato il passo giusto; l’inizio non è stato dei migliori ma poi Milano ha dimostrato di poter davvero stare in questa Eurolega, cosa che per l’appunto non riesce al Maccabi Tel Aviv che è ben lontano dai giorni di gloria in cui saliva sul tetto d’Europa (nel 2014 l’ultima volta, proprio a Milano) ma che come già detto si porta dietro problemi che purtroppo non sono ascrivibili soltanto a quello che succede sul parquet. Adesso mettiamoci comodi, aspettando di scoprire quello che succederà alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado.