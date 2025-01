DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: IN FRANCIA PER TORNARE A VINCERE

La diretta Villeurbanne Milano aprirà il nuovo anno in Eurolega: l’appuntamento è fissato alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, presso la Ldlc Arena che è la casa dell’Asvel Villeurbanne, che ospita in Francia l’Olimpia Milano per la diciannovesima giornata della Eurolega di basket, la seconda del ritorno e naturalmente la prima del nuovo anno. L’obiettivo per gli uomini di Ettore Messina è molto chiaro: infatti sarebbe fondamentale tornare a vincere nella diretta Villeurbanne Milano dopo tre sconfitte consecutive, delle quali due davvero beffarde, che hanno logicamente ridimensionato la classifica.

Diretta/ Treviso Milano (risultato finale 77-89): l'Olimpia vola con Shields! (basket A1, 29 dicembre 2024)

Infatti la EA7 Emporio Armani Milano ha chiuso il 2024 con un bilancio di nove vittorie e altrettante sconfitte, ma è legittimo dire che l’Olimpia avrebbe potuto benissimo vincere almeno tre partite in più, con le quali adesso staremmo facendo ragionamenti molto diversi sulla classifica. I rimpianti però non servono, conta solo tornare alla vittoria, anche per tenere alle spalle i francesi del Villeurbanne, che invece finora hanno otto vittorie e dieci sconfitte, quindi vogliono sfruttare il fattore campo per l’aggancio. Chi onorerà il proprio obiettivo nella diretta Villeurbanne Milano?

Diretta/ Milano Olympiakos (risultato finale 83-84): nona sconfitta Olimpia (Eurolega, oggi 26 dicembre 2024)

VILLEURBANNE MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

Anno nuovo, modalità “vecchie” di vedere l’Eurolega, naturalmente non ci sono sorprese per chi vorrà seguire la diretta Villeurbanne Milano in tv, che sarà garantita tramite abbonamento sui canali di Sky Sport. Ci saranno quindi anche i correlati servizi per la diretta Villeurbanne Milano in streaming video grazie all’applicazione Sky Go oppure a Now Tv, ma anche sulla piattaforma DAZN, che a sua volta trasmette l’Eurolega.

DIRETTA VILLEURBANNE MILANO: GLI ALTI E BASSI DELL’OLIMPIA

In apertura del nuovo anno, possiamo dire che la prima parte della stagione ha avuto l’andamento delle montagne russe per l’Olimpia, che quindi spera di tornare a sorridere con la diretta Villeurbanne Milano. Nelle partite dei meneghini è spesso successo di tutto, tra grandi imprese come i successi sui campi di Fenerbahce o Barcellona e sconfitte invece dolorose, come la clamorosa rimonta incassata contro lo Zalgiris Kaunas oppure naturalmente le ultime due in casa contro Bayern Monaco e Olympiakos, entrambe con un solo punto di scarto.

Diretta/ Milano Trapani (risultato finale 105-90) streaming video tv: Mirotic 29 punti (23 dicembre 2024)

La sensazione è che ci sia più di una singola vittoria di differenza tra il valore delle due squadre, ma questo naturalmente andrà dimostrato sul campo di un Villeurbanne che non viaggia forte come le altre due francesi, ma comunque si difende dignitosamente, specie in casa, dove i transalpini hanno vinto ben sei partite su otto disputate finora. In effetti la sconfitta contro la Virtus Bologna ha spezzato una serie di tre vittorie consecutive, quindi sarà bene non sottovalutare le insidie che sicuramente saranno presenti nella diretta Villeurbanne Milano…