Diretta Madagascar DR Congo/ Streaming video DAZN, ottavi Coppa d’Africa 2019

Madagascar DR Congo, in diretta dall’Alexandria Stadium di Alessandria d’Egitto, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 luglio, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. Infatti è cominciata la fase ad eliminazione diretta, naturalmente d’ora in poi nessun passo falso sarà più concesso: in caso di parità, saranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore a decretare chi accederà ai quarti. Madagascar DR Congo mette in evidenza soprattutto la Nazionale isolana, a sorpresa capace di vincere il suo girone grazie alla prestigiosa vittoria contro la Nigeria. Il Madagascar dunque oggi proverà a continuare questa grande avventura, per farlo però dovrà avere la meglio sulla Repubblica Democratica del Congo, che a dire il vero nella fase a gironi non ha fatto faville ed è stata ripescata fra le migliori terze grazie alla vittoria sullo Zimbabwe nell’ultima giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Madagascar DR Congo non sarà garantita su canali televisivi tradizionali, in compenso però ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN per gli abbonati, dal momento che la Coppa d’Africa 2019 è una grande esclusiva di questa emittente che ormai gli appassionati di calcio conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI MADAGASCAR DR CONGO

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Madagascar DR Congo di oggi pomeriggio. Per quanto riguarda il Madagascar allenato dal francese Nicolas Dupuis, il modulo potrebbe essere il 4-3-3 con la conferma dei protagonisti della storica vittoria contro la Nigeria a cominciare da Lalaina Nomenjanahary e Andria, autori dei due gol in quell’incontro che è passato alla storia nell’isola dell’Oceano Indiano. Dall’altra parte, per la Repubblica Democratica del Congo puntiamo invece sul modulo 4-4-2 nel quale il commissario tecnico Florent Ibengé dovrebbe puntare sul tandem d’attacco formato da Bakambu e Bolingi, mattatori della vittoria contro lo Zimbabwe.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Madagascar DR Congo secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. La squadra formalmente “in trasferta” parte favorita e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale fino alla quota di 2,95 in caso di pareggio (naturalmente segno X). Infine, una vittoria del Madagascar varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella possibilità del segno 1.



