Diretta Madrid Open 2024/ Alcaraz Struff streaming video tv: oggi tutti gli ottavi maschili! (30 aprile)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: OGGI TUTTI GLI OTTAVI MASCHILI!

Con la diretta del Madrid Open 2024 siamo arrivati agli ottavi di finale: martedì 30 aprile, a partire dalle ore 11:00, la Caja Magica prevede un programma davvero intenso: si giocano infatti tutti i match maschili per questo turno, ieri invece era toccato alle donne. Torna in campo Jannik Sinner, che come sempre su queste pagine ha un capitolo dedicato: saranno poi impegnati alcuni campioni del passato, la diretta del Madrid Open 2024 ci propone per esempio Carlos Alcaraz che ha vinto le ultime due edizioni di questo Masters 1000 e oggi gioca contro Jan-Lennard Struff, cioè il giocatore che ha battuto nell’ultima finale.

DIRETTA/ Sinner Kotov (risultato finale 6-2; 7-5): Jannik la chiude! (Madrid Open 2024, 29 aprile)

Due titoli a Madrid anche per Alexander Zverev, che rischia qualcosa: l’impegno per il tedesco sarà contro Francisco Cerundolo, argentino in crescita che soprattutto sulla terra può dire la sua. Poi, la sfida molto intrigante tra Daniil Medvedev, che a questo punto non sarà mai un grande terraiolo ma ha comunque un livello tale da consentirgli di arrivare in fondo, e Alexander Bublik che quando concentrato può fare paura a tanti avversari, come dimostrato nella bella vittoria ottenuta contro Ben Shelton. Da seguire insomma tanti match qui nella diretta del Madrid Open 2024, mentre aspettiamo che la giornata prenda il via facciamo qualche altra rapida valutazione su questo intenso martedì.

DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Cobolli Khachanov video streaming tv: Nadal "vintage", ottavi! (29 aprile)

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ancora una volta riferiamo la diretta tv del Madrid Open 2024 è sulla televisione satellitare, riservata ai possessori di un abbonamento: il canale di riferimento resta quello tematico che è Sky Sport Tennis, al numero 203 del decoder, ma bisogna tenere d’occhio anche Sky Sport Uno (201) che farà le sue incursioni nel corso della giornata, soprattutto quando ci saranno match in contemporanea. A prescindere dal canale, in ogni caso, sarà come sempre possibile seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Video streaming tv: Jasmine Paolini vola agli ottavi in 63 minuti! (28 aprile)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: NADAL CI CREDE

Uno dei principali motivi di interesse nel seguire la diretta del Madrid Open 2024 sarà anche la presenza di Rafa Nadal: il maiorchino è sopravvissuto a Pedro Cachin e si è guadagnato gli ottavi di finale, la sua chiaramente è una versione ancora ben lontana da quella dominante, sulla terra e non solo, ma in vista del Roland Garros tutto quello che Rafa riuscirà a prendersi sarà un guadagno, e una conferma verso lo Slam per il quale dare tuto, come da lui già affermato. Avversario di oggi, per un posto nei quarti, sarà Jiri Lehecka: Nadal non può non partire favorito, ma attenzione alla voglia del giovane ceco.

Interessante anche l’ottavo tra Félix Auger-Aliassime e Casper Ruud: due ottimi giocatori sul rosso, due tennisti che nel corso della carriera hanno avuto alti e bassi e per il momento non sono riusciti a confermare in pieno un talento di cui dispongono. Il norvegese comunque sta bene: nelle ultime settimane ha giocato la finale a Montecarlo e vinto il titolo a Barcellona, parte lui come favorito. Non ci sono invece chiari giocatori in vantaggio in Rublev Griekspoor e Hurkacz Fritz: certamente Andrey Rublev ha una marcia in più ma deve dimostrarlo in questi mesi, mentre l’olandese ha già eliminato Holger Rune ed è uno dei tennisti che maggiormente stanno crescendo, vedremo cosa ci dirà la diretta del Madrid Open 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA