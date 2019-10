Diretta Trento Treviso/ Streaming video tv: altro derby del Triveneto (basket)

Trento Treviso, diretta dagli arbitri Denis Quarta, Lorenzo Baldini e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, sabato 26 ottobre 2019, come primo anticipo in apertura del programma della sesta giornata della Serie A di basket. L’appuntamento sarà naturalmente alla BLM Group Arena, casa della Dolomiti Energia Trentino, che ospiterà la De’ Longhi per una interessante sfida del Triveneto. Arriviamo a Trento Treviso sull’onda di risultati molto diversi nella scorsa giornata del massimo campionato: i padroni di casa di Trento infatti dovranno cercare di riscattare la sconfitta subita a Cantù, per Treviso invece l’obiettivo è dare continuità al bellissimo successo contro Venezia nel derby veneto di settimana scorsa. In classifica comunque le due squadre sono appaiate con due vittorie e tre sconfitte: chi saprà staccare l’avversaria questa sera?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Treviso, che non è tra le partite trasmesse per questa sesta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO TREVISO: IL CONTESTO

La diretta di Trento Treviso metterà dunque di fronte due squadre che hanno avuto la stessa partenza in campionato, con due successi nelle prime cinque giornate. Per la neopromossa Treviso questo bottino può essere considerato soddisfacente, soprattutto dopo la bella vittoria contro i campioni d’Italia di Venezia che certamente avrà dato una nuova consapevolezza a tutto il gruppo allenato da coach Max Menetti. Per Trento invece c’è già da spazzare via un possibile accenno di crisi, perché l’Aquila era partita con due vittorie ma poi ha perso tre partite di fila. Questo turno casalingo deve essere l’occasione per spezzare l’emorragia di sconfitte, vero che a Trento ci hanno abituato a grandi risalite dopo partenze difficili ma naturalmente fare bene fin dall’inizio del campionato sarebbe un’innovazione più che gradita all’ombra delle Dolomiti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA