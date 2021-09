Diretta Malmoe Juventus/ Streaming video Canale 5: Allegri in Champions League

DIRETTA MALMOE JUVENTUS: RISCATTO BIANCONERO IN CHAMPIONS LEAGUE?

Malmoe Juventus viene diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: siamo al Malmoe New Stadium per la prima giornata nel gruppo H di Champions League 2021-2022. Sembra incredibile dirlo, ma per la Juventus è già la partita della verità: il ritorno di Massimiliano Allegri per ora non ha portato risultati, anzi la squadra ha iniziato il campionato facendo 1 punto in tre giornate, è stata rimontata e battuta dal Napoli e ha già perso le poche certezze che aveva. La dimensione europea (decima partecipazione consecutiva in Champions League) potrebbe far ritrovare vigore alla Vecchia Signora; per contro, c’è l’ipotesi che possa affondarla in maniera quasi definitiva.

Per questo bisogna stare attenti al Malmoe, avversaria già incontrata da Allegri sette anni fa. Il girone (ci sono anche Chelsea e Zenit San Pietroburgo) non è complicatissimo ma nasconde insidie, soprattutto per una squadra che sta facendo una fatica enorme a dimostrare quelli che sono i suoi valori. Sarà dunque molto interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Malmoe Juventus; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a studiare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MALMOE JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malmoe Juventus sarà disponibile su due differenti emittenti: la partita di Champions League è infatti in chiaro per tutti su Canale 5, ma è visibile anche agli abbonati della televisione satellitare che si dovranno rivolgere al canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder). A queste opzioni si accompagnano i rispettivi servizi di diretta streaming video: nel primo caso grazie a Mediaset Play, nel secondo – anche qui senza costi aggiuntivi – con l’applicazione Sky Go, naturalmente anche questa riservata ai clienti Sky. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE JUVENTUS

Jon Dahl Tomasson, vecchia conoscenza del calcio italiano, dovrebbe affrontare Malmoe Juventus con un 3-4-3 nel quale Nielsen, Ahmedhodzic e Brorsson compongono la linea difensiva a protezione del portiere Ismael Diawara, con un centrocampo comandato da Innocent e Christiansen e due esterni come Berget e Rieks. Nel tridente offensivo spazio alla prima punta Colak, supportato da Abubakari e Birmancevic; da valutare le condizioni di Dahlin (portiere titolare), Lewicki e Toivonen che non dovrebbero essere della partita.

Allegri potrebbe non avere a disposizione Chiesa e Cuadrado: in loro assenza il terzino destro sarebbe Danilo mentre davanti potrebbe essere confermato Bernardeschi, ma in casa Juventus bisogna soprattutto pensare al modulo. Quasi certamente Bonucci, De Ligt e Alex Sandro giocheranno titolari davanti a Szczesny; poi Locatelli e Bentancur si candidano per il centrocampo e rientrerà Dybala che farebbe reparto avanzato con Morata, le altre soluzioni dipenderanno dagli acciaccati e, come detto, dal tipo di schieramento che il tecnico toscano studierà per questa partita.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Malmoe Juventus: secondo questo bookmaker ovviamente sono i bianconeri ad avere il favore del pronostico in maniera netta, visto il valore di 1,45 che accompagna il segno 2 per la loro vittoria. L’ipotesi del successo svedese, regolata dal segno 1, porta in dote un guadagno corrispondente a 6,75 volte la vostra puntata mentre con il segno X, per l’eventualità del pareggio, la vincita equivarrebbe a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.



