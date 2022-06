Diretta Malta Estonia/ Streaming video tv: una partita già decisiva! (Nations League)

DIRETTA MALTA ESTONIA: PER IL PRIMATO NEL GIRONE!

Malta Estonia, partita diretta dall’arbitro scozzese Bobby Madden, va in scena a Ta’ Qali con calcio d’inizio alle ore 20:45 di giovedì 9 giugno: nella terza giornata di Nations League 2022-2023 assisteremo a una delle due sfide che, salvo sorprese, saranno decisive per la promozione. Il gruppo 2 di Lega D infatti ha tre nazionali: la terza è San Marino, che rappresenta la cenerentola di un girone non certo irresistibile (del resto siamo nel livello più basso della competizione) e che infatti ha già perso contro entrambe le nazionali che si sfidano questa sera.

Diretta/ Portogallo Repubblica Ceca streaming video: per il primato (Nations League)

La differenza al momento è rappresentata dal fatto che Malta ha vinto in trasferta; tutto sommato dovrebbe contare poco nell’economia generale del girone, la sensazione è che la diretta di Malta Estonia sia appunto il primo di due appuntamenti che ci diranno quale delle due squadre giocherà in Lega C nella prossima edizione della Nations League. Aspettando di scoprire quello che ci dirà il campo, proviamo adesso a fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Ta’ Qali.

Diretta/ Svizzera Spagna streaming video e tv: a caccia di conferme (Nations League)

DIRETTA MALTA ESTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Estonia non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione: come sappiamo la Nations League va in onda sul satellite o su Mediaset, ma si tratta delle partite della Lega A e dunque non ci saranno immagini per il Malta Estonia nemmeno in diretta streaming video. Per avere informazioni utili il consiglio è comunque quello di consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account Facebook e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ESTONIA

Per ragioni di turnover, Devis Mangia potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Malta Estonia: nel suo 3-4-3 la difesa potrebbe prevedere Zach Muscat e Apap in luogo di due tra Jean Borg, Steve Borg ed Enrico Pepe, mentre in porta sarà confermato Bonello. In mezzo al campo se la giocano soprattutto Nicky Muscat e Busuttil (che può fare anche l’esterno nel tridente) con Vella e Guillaumier – che però dovrebbe esserci – sugli esterni pronti Overend e Mbong mentre davanti Degabriele giocherà come prima punta, con due tra Paiber, Corbalan e Satariano sugli esterni.

Diretta/ Svezia Serbia streaming video tv: dopo la falsa partenza (Nations League)

Anche il 3-5-2 di Thomas Haberli potrebbe in qualche modo cambiare: Kuusk può giocare in difesa con Mets e Paskotsi (in porta andrà Igonen), Ken Kallaste può sostituire Pikk come laterale sinistro con la conferma di Teniste a destra, in mezzo al campo invece la regia di Kait può essere supportata da Kreida e Vassiljev in luogo di Martin Miller e Soomets, e anche Puri se la gioca. La coppia offensiva invece può essere formata nuovamente da Zenjov e Sorga: le due alternative in questo caso sono Kirss e Anier.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo adesso le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Malta Estonia, la partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che equivale a 2,60 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, andreste a guadagnare 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della nazionale ospite, la vostra vincita sarebbe corrispondente a 2,80 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA