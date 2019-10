Diretta Malta Italia donne/ Streaming video Rai: bisogna solo vincere! (Europei)

Malta Italia donne si gioca alle ore 17:30 di venerdì 4 ottobre, presso lo stadio del Centenario di Ta’ Qali: è la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile, primo di due impegni ravvicinati che avranno la loro conclusione il prossimo martedì a Palermo, contro la Bosnia. L’obiettivo principale della nostra nazionale è la differenza reti: al momento infatti l’Italia ha vinto entrambe le sue partite ma lo ha sempre fatto con un solo gol di scarto, mentre la Danimarca (la nostra principale avversaria) ha un netto +11. Le scandinave però hanno già giocato contro Malta, e dunque ora tocca a noi: bisogna provare ad avvicinare il dato delle danesi, perchè bisogna mettere in conto un arrivo a pari punti nel quale la differenza reti possa essere decisiva, o comunque strappare uno dei tre posti che sono riservati alle migliori seconde che andranno direttamente alla fase finale. Vediamo dunque quello che ci aspetta nella diretta di Malta Italia donne, intanto possiamo analizzare in maniera più approfondita in che modo Milena Bertolini intenda disporre la nazionale azzurra sul terreno di gioco di Ta’ Qali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Italia donne sarà garantita come sempre dalla televisione di stato: l’appuntamento per le qualificazioni agli Europei 2021 di calcio femminile è su Rai Due, e ci sarà ovviamente la possibilità di seguire la partita di Ta’ Qali anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi la diretta streaming video – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – visitando il sito ufficiale dell’emittente, all’indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MALTA ITALIA DONNE

Non dovrebbero esserci troppe variazioni di formazione per Malta Italia donne: Milena Bertolini deve sempre fare i conti con l’assenza di Barbara Bonansea ma torna a convocare Daniela Sabatino. Il modulo resta il 4-3-3: davanti a Giuliani si dispongono Gama e Linari, sulle corsie esterne invece potrebbero giocare Guagni e Bartoli senza dimenticarsi di Bergamaschi, che potrebbe avere un posto come terzino destro. A centrocampo invece le redini della manovra sono nelle mani di Giugliano; quasi sicuro il posto di Aurora Galli come una delle due mezzali, invece ballottaggio aperto tra Rosucci e Glionna (per quest’ultima ottimo avvio di campionato con il Verona) dando per assodato che Cernoia farà un passo avanti per agire da esterno nel tridente, come fa oggi con la Juventus Women. A dire il vero lo schema del nostro CT potrebbe essere quello ad albero di Natale, con Girelli affiancata alla sua compagna in bianconero dando supporto al centravanti. In questo ruolo Giacinti è favorita su Sabatino, ma attenzione a Stefania Tarenzi che, vista la relativa semplicità della partita, potrebbe anche trovare spazio.



