VIDEO/ Macedonia del Nord Italia (risultato 1-1) gol e highlights: azzurri beffati nel finale (Euro 2024)

VIDEO MACEDONIA DEL NORD ITALIA (1-1): AMARO ESORDIO PER SPALLETTI

L’Italia stecca alla prima di Spalletti Ct, pareggiando in Macedonia del Nord. Già al 3′ Barella è stato fermato in posizione di fuorigioco dopo aver insaccato solo in area. Poi, al 6′, è stato Immobile a essere pizzicato in offside su un passaggio profondo. La Macedonia del Nord ha avuto la sua prima occasione quando Bardhi è stato abbattuto in area tra Bastoni e Di Lorenzo, ma l’arbitro ha deciso di non assegnare il rigore. Al 13′, Dimitrievski ha effettuato un grande intervento su Immobile, servito da Cristante. Al quarto d’ora, Cristante ha avuto un’occasione con un colpo di testa su corner, ma ha mancato di poco il bersaglio.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Svizzera stop! Diretta gol live score (9 settembre)

La partita si è accesa al 17‘ quando Alioski ha sfondato sulla sinistra e crossato per Musliu, ma quest’ultimo ha sprecato calciando fuori. Al 19′, l’Italia ha risposto con Tonali, che ha colpito il palo dopo essere stato lanciato in porta da Barella. Al 23′, Cristante è stato pericoloso su calcio d’angolo, ma la difesa macedone è riuscita a salvare sulla linea. La Macedonia del Nord ha avuto un’occasione al 38′ con Elmas, ma Donnarumma ha respinto il suo tiro. Al 40′, Immobile ha fornito un assist per Politano, ma il suo tiro è stato bloccato da Alioski. Dopo 3 minuti di recupero, le squadre sono andate all’intervallo con il punteggio ancora fermo sullo 0-0.

Diretta/ Macedonia del Nord Italia (risultato finale 1-1): pareggia Bardhi! 9 settembre 2023

VIDEO MACEDONIA DEL NORD ITALIA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, l’Italia ha iniziato con Zaniolo al posto di Politano, e Zaniolo ha contribuito al vantaggio azzurro. Ha colpito la traversa con un tiro, e Immobile ha segnato di testa sul secondo palo. Il gol è stato convalidato dopo l’analisi del VAR. La Macedonia del Nord ha lottato per reagire, ma l’Italia non è riuscita a trovare il secondo gol nonostante gli sforzi di Zaniolo e Dimarco. Al 15‘, Mancini ha lasciato il campo a causa di un problema all’adduttore ed è stato sostituito da Scalvini. Nonostante il dominio territoriale, l’Italia non è riuscita a trovare il secondo gol, e al 22′ Elmas ha sfiorato il bersaglio con un tiro che ha rimbalzato davanti a Donnarumma e ha mancato di poco il bersaglio.

Diretta/ Ucraina Inghilterra (risultato finale 1-1): Walker risponde a Zinchenko (9 settembre 2023)

Nel corso della partita, Manev e Dimarco sono stati ammoniti per fallo, e Tonali è stato anche ammonito al 30′. Al 32′, Alioski ha messo alla prova Donnarumma con un calcio di punizione, ma il portiere azzurro ha fatto buona guardia. La Macedonia del Nord ha aumentato la pressione offensiva e al 36′ ha trovato il pareggio. Bardhi ha sorpreso Donnarumma sul suo palo su calcio di punizione. Nel finale, Zaccagni e Dimarco hanno lasciato il posto a Gnonto e Biraghi, mentre Tonali è stato sostituito da Raspadori. Al 95′, Scalvini ha tentato un tiro, ma Dimitrievski lo ha bloccato. L’Italia non è riuscita a fare meglio di un pareggio a Skopje, complicando il cammino verso Euro 2024.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Luciano Spalletti sperava in un debutto diverso sulla panchina dell’Italia: “La sofferenza è stata sul piano di questo sporco, di queste ribattute, di queste seconde palle. Non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra in fase difensiva e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano e che venivano a sostegno. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto e nelle possibilità di scelta c’era lo spazio per andare a far male. Si riparte da ciò che è venuto fuori oggi, è l’unico elemento che abbiamo per cercare dei miglioramenti“.

Il capitano Ciro Immobile si rammarica per la mancata vittoria nonostante il gol realizzato: “Abbiamo avuto 2-3 palle gol più altre potenziali, un po’ per errori nostri e un po’ per il campo non siamo riusciti a trovare il gol. In questo momento appena ci tirano in porta ci segnano, dobbiamo stare uniti ancora di più. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, poi loro si sono inventati quella punizione e ci hanno segnato. Oggi ero libero di fare quello che volevo, di muovermi. Peccato che non siano arrivati i tre punti altrimenti sarebbe stato tutto perfetto“.



