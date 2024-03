Diretta/ Manchester City Arsenal (risultato 0-0): intervallo, nessun gol (Premier League, 31 marzo 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL (RISULTATO 0-0): A RIPOSO

Finisce il primo tempo della diretta Manchester City Arsenal, risultato ancora di 0-0. Poche le occasioni in questa sfida attesa in maniera spasmodica non solo dai tifosi delle rispettive squadre, ma degli amanti del calcio di tutto il mondo.

Eppure lo spettacolo non si è visto a causa di una partita molto tattica, complice anche una sfida tra due cervelloni come Guardiola e Arteta che si conoscono benissimo e sanno perfettamente come arginarsi a vicenda. Speriamo in qualcosa in più nella ripresa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Virtus Verona Renate (risultato finale 0-0): pareggio giusto! (Serie C 30 marzo 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL, SCONTRO TITOLO

Manchester City Arsenal, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C. Il Manchester City si trova a un solo punto di distanza dall’Arsenal e dal Liverpool, che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto in classifica con 63 punti ciascuno. Per i Citizens, la vittoria è essenziale per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo di Premier League. La squadra di Guardiola sembra aver ritrovato la sua migliore forma, registrando 19 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 22 partite ufficiali in tutte le competizioni. Tuttavia, dopo l’1-1 contro il Liverpool ad Anfield, è fondamentale ottenere una vittoria contro l’Arsenal per superare i rivali londinesi e consolidare la loro posizione in classifica.

Diretta/ Entella Pontedera (risultato finale 3-1): Giovaninni e Petermann! (Serie C, 30 marzo 2024)

Anche l’Arsenal sta attraversando un ottimo momento di forma, con nove vittorie nelle ultime dieci partite ufficiali, eccetto una sconfitta contro il Porto in Champions League. I Gunners hanno registrato una serie di vittorie impressionanti in Premier League, tra cui risultati come il 5-0 contro il Crystal Palace, il 6-0 contro il West Ham e il 5-0 contro il Burnley. Anche se nell’ultimo turno hanno ottenuto una vittoria più combattuta contro il Brentford (2-1), il loro obiettivo è chiaro: cercare di riconquistare un titolo che manca da troppo tempo. Un pareggio contro il Manchester City potrebbe essere sufficiente per mantenere la loro posizione in classifica, ma potrebbe aprir loro la strada al sorpasso del Liverpool, attualmente dietro in classifica a causa della peggiore differenza reti.

Diretta/ Giugliano Avellino (risultato finale 3-2): doppietta di Salvemini! (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Arsenal sarà garantita oggi pomeriggio sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la Premier League inglese, anche se naturalmente sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare. Lo stesso discorso è valido per la diretta streaming video di Manchester City Arsenal, che sarà evidentemente garantito tramite il sito oppure la app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Arsenal, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ortega; Akanji, Ruben Dias, Aké; Foden, Rodri, Stones, Grealish; Alvarez, Bernardo Silva; Haaland. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

MANCHESTER CITY ARSENAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Arsenal ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA