Diretta Manchester City Arsenal/ Streaming video tv: big-match in FA Cup

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL: CGE SPETTACOLO!

Manchester City Arsenal, in diretta dall’Etihad Stadium naturalmente di Manchester alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, venerdì 27 gennaio 2023, sarà senza ombra di dubbio il piatto forte del quarto turno della FA Cup 2022-2023, la Coppa d’Inghilterra che sarà poi protagonista anche nei prossimi giorni. Sappiamo che la FA Cup ha un’importanza notevole, la tradizione è confermata anche dalle scelte di calendario, per cui può succedere che in un weekend si giochi in Coppa nazionale e non in Premier League. Se poi il tabellone offre una sfida di lusso come la diretta di Manchester City Arsenal, ecco che lo spettacolo è garantito.

DIRETTA/ Arsenal Manchester United (risultato finale 3-2): Nketiah nel finale!

Uno sguardo alla Premier League è comunque necessario per ricordare che l’Arsenal è la capolista e naturalmente sogna di tornare a vincere il campionato ben diciannove anni dopo l’ultimo precedente del 2004. Ad inseguire c’è proprio il Manchester City, staccato però di cinque lunghezze pur avendo giocato finora una partita in più: oggi logicamente non cambierà la classifica, ma vincere la sfida di FA Cup potrebbe avere effetti anche in campionato, oltre a permettere di fare un passo avanti in questo torneo sempre glorioso. La posta in palio quindi è altissima: che cosa succederà nella diretta di Manchester City Arsenal?

Diretta/ Arsenal Manchester United streaming video tv: sogno Gunners (Premier)

MANCHESTER CITY ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Manchester City Arsenal sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che la FA Cup (a differenza della Premier League) è una esclusiva della piattaforma DAZN, di conseguenza sarà possibile seguire l’incontro tramite un abbonamento e naturalmente avendo a disposizione un apparecchio dotato di connessione Internet, compresi i televisori di ultima generazione.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Scopriamo adesso qualcosa in più anche circa le probabili formazioni della diretta di Manchester City Arsenal. Giocando nel weekend ed essendo una partita così affascinante, ecco che il turnover dovrebbe essere abolito e ci attendiamo in campo i migliori giocatori anche in FA Cup. Per il Manchester City di Pep Guardiola schieriamo un 3-4-2-1 con Ederson in porta e davanti a lui Stones, Laporte e Akanji (ma già nella retroguardia le alternative sono numerose); a centrocampo potrebbero agire Mahrez, Gundogan, Rodri e Grealish; sulla trequarti invece diamo spazio a Bernardo Silva e De Bruyne, in appoggio al centravanti Haaland.

DIRETTA/ Liverpool Chelsea (risultato finale 0-0): pareggio che serve a poco!

Per l’Arsenal di Mikel Arteta, che in Premier League sta volando verso un sogno, il modulo di riferimento dovrebbe invece essere il 4-2-3-1 con Ramsdale in porta, protetto dai quattro difensori White, Saliba, Magalhaes e Zinchenko da destra a sinistra; a centrocampo ecco poi la coppia di mediani formata da Xhaka e Partey, mentre sulla trequarti potrebbero agire Sara, Odegaard e Martinelli alle spalle della prima punta, che nel caso dei Gunners dovrebbe essere Nketiah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Arsenal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i Citizens padroni di casa, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio e quindi di segno X, infine un colpaccio dei Gunners varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA