Diretta Manchester United Atletico Madrid/ Streaming video tv: in bilico

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Manchester United Atletico Madrid, in diretta naturalmente da Old Trafford alle ore 21.00 di questa sera, martedì 15 marzo 2022, sarà una partita imperdibile per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte da una situazione di parità, frutto del risultato di 1-1 nella partita d’andata al Wanda Metropolitano di Madrid. Considerata l’abolizione della regola sul gol in trasferta da questa stagione, i calcoli sulla qualificazione sono molto semplici da fare: chi vince passa, mentre in caso di pareggio con qualsiasi punteggio si andrà ai supplementari.

Probabili formazioni Manchester United Atletico Madrid/ Quote: fuori Pogba?

La diretta di Manchester United Atletico Madrid ci offrirà una sfida tra due formazioni sempre di eccellente livello, anche se magari un gradino sotto alle principali big: nei rispettivi campionati United e Atletico lottano per entrare fra le prime quattro, in Champions League invece il traguardo dei quarti di finale potrebbe già mettere in positivo la stagione di chi riuscirà ad avere la meglio questa sera. Una cosa è certa: la posta in palio e la situazione iniziale di equilibrio renderanno decisamente intrigante la diretta di Manchester United Atletico Madrid.

Diretta/ Manchester City Manchester United (risultato finale 4-1): Mahrez, doppietta!

DIRETTA MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Atletico Madrid sarà visibile su Canale 5 in chiaro per tutti, oppure su Sky Sport Uno (canale numero 201 del satellite) e Sky Sport 252, inoltre si potrà vederla su Infinity + tramite l’applicazione dedicata: in questo caso naturalmente parliamo più correttamente di una diretta streaming video, che sarà garantita anche per gli abbonati alla televisione satellitare tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID

Nelle probabili formazioni di Manchester United Atletico Madrid, l’allenatore di casa Rangnick si affiderà al modulo 4-2-3-1. Non dovrebbero esserci problemi per Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, quindi ci aspettiamo regolarmente in campo i due portoghesi, il primo con Sancho e Rashford sulla trequarti a supporto di CR7, che agirà naturalmente da prima punta. Rischia quindi la panchina Pogba: la coppia mediana dovrebbe essere formata da Fred e Matic. In difesa a destra Lindelof è favorito su Wan Bissaka e Dalot, con Varane e Maguire coppia centrale e Alex Telles favorito a sinistra. In porta infine ci sarà naturalmente De Gea.

DIRETTA/ Atletico Madrid Manchester United (risultato finale 1-1): pareggia Elanga!

Sul fronte spagnolo, Diego Simeone dovrebbe giocare con il modulo 4-4-2 e dovrà far fronte a numerose assenze. Non saranno a disposizione, infatti, gli infortunati Hermoso, Vrsaljko, Wass e Kondogbia oltre allo squalificato Carrasco, mentre resta incerta fino all’ultimo la presenza di capitan Koke. C’è quindi logicamente un dubbio a centrocampo: De Paul ed Hector Herrera giocherebbero naturalmente insieme in caso di assenza di Koke, mentre Lemar e Renan Lodi potrebbero essere gli esterni. In difesa, davanti al portiere Oblak la coppia centrale sarà composta da Giménez e Felipe, con Marcos Llorente terzino destro e Reinildo Mandava a sinistra. In attacco regna invece l’incertezza, ma João Felix e Griezmann sono forse favoriti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Manchester United Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti in un match che si annuncia comunque abbastanza equilibrato: il segno 1 è infatti proposto a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio per il segno X e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere l’Atletico Madrid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA