Diretta Manchester City Bruges/ Streaming video tv: match scontato (Champions League)

DIRETTA MANCHESTER CITY BRUGES: GUARDIOLA RIPARTE SUBITO?

Manchester City Bruges, partita diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 novembre: siamo all’Etihad Stadium, per la 4^ giornata nel gruppo A di Champions League 2021-2022. Potrebbe essere una formalità per i Citizens, che già in Belgio avevano spazzato via questo avversario: Pep Guardiola però insegue il Psg nella classifica del girone e attende il big match interno per timbrare il primo posto, non dovendo sbagliare questa sera e volendo ripartire dopo l’inatteso ko in Premier League contro il Crystal Palace (in casa).

Virtualmente il Bruges può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi, forte del pareggio contro il Psg ma soprattutto della vittoria timbrata a Lipsia; realisticamente però i belgi dovrebbero essere in corsa per la terza piazza e l’approdo in Europa League, che comunque in un girone come questo sarebbe un traguardo non da poco. In attesa della diretta di Manchester City Bruges possiamo ora vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER CITY BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Bruges è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BRUGES

In Manchester City Bruges Guardiola può fare turnover: in difesa ci sarà comunque Laporte che sarà squalificato per la prossima di campionato, con lui Ruben Dias e poi i due terzini che saranno Walker e Joao Cancelo, in porta Ederson mentre a centrocampo si potrebbe rivedere Gündogan, pronto a sostituire uno tra Rodri e De Bruyne. Il belga potrebbe avanzare la sua posizione, così Bernardo Silva; nel tridente offensivo però cercano spazio Mahrez e Sterling, potrebbe dunque restare fuori Foden con uno tra Gabriel Jesus e Grealish titolare.

Il Bruges di Philippe Clement si dispone con un 4-3-3: il giovane De Ketelaere sarà il riferimento avanzato (Bas Dost va dunque in panchina), ai suoi lati dovrebbero agire Lang e Vanaken con un centrocampo nel quale torna titolare Rits, che come sempre affiancherà Balanta – il perno schierato davanti alla difesa – e Vormer. In difesa invece le scelte dell’allenatore dovrebbero essere confermate: Hendry e Mechele saranno i due centrali a protezione del portiere Mignolet, sulla corsia destra vedremo Clinton Mata mentre sull’altro versante il titolare sarà Sobol.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Manchester City Bruges, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,11 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 9,50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 20,00 volte l’importo investito.

