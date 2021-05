Diretta Manchester City Chelsea/ Streaming video tv: sarà titolo per Guardiola?

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA: GUARDIOLA FARÀ FESTA?

Manchester City Chelsea, in diretta alle ore 18:30 di sabato 8 maggio – orario di casa nostra – va in scena all’Etihad per la 35^ giornata di Premier League 2020-2021. È la partita che può consegnare il titolo ai Citizens: la squadra di Pep Guardiola ha 13 punti di vantaggio sul Manchester United, che non ha giocato domenica ma che avrebbe poi solo 5 gare da disputare, non sufficienti qualora il margine dovesse diventare di 16 lunghezze. Al Manchester City servirà dunque vincere per ottenere il terzo campionato nelle ultime quattro stagioni; il Chelsea invece difende la sua qualificazione alla prossima Champions League dagli assalti del West Ham e di tutte le squadre che seguono in classifica.

Tifosi Manchester United invadono Old Trafford/ Video rabbia per Superlega: vergogna!

A proposito, abbiamo visto queste due squadre impegnate nelle semifinali europee; già vincitore della Coppa di Lega Guardiola punta l’ennesimo trofeo da quando siede sulla panchina di questo club, ma bisogna fare i complimenti a Thomas Tuchel che, dopo il Psg, ha preso il posto di una leggenda come Frank Lampard e sta facendo ottime cose anche con i Blues. Aspettiamo che la diretta di Manchester City Chelsea prenda il via, nel frattempo valutiamo con maggiore attenzione quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato 0-0): UFFICIALE, gara rinviata!

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Chelsea sarà riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare; gli abbonati potranno infatti accendere il loro decoder e selezionare il canale di riferimento, come sempre accade per quanto riguarda le partite di Premier League. Ricordiamo inoltre la possibilità, in assenza di un televisore, di seguire il match anche attraverso il servizio di diretta streaming video: basterà attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

Diretta/ Arsenal Everton (risultato finale 0-1) streaming tv: autogol di Leno!

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY CHELSEA

Anche per Manchester City Chelsea è difficile capire quali uomini possa lanciare nella mischia Guardiola: tante le soluzioni, possiamo comunque ipotizzare un 4-3-3 con Ruben Dias e Laporte centrali di una difesa completata da Walker e Joao Cancelo, e un centrocampo nel quale Rodri e Fernandinho si giocano la maglia di regista avendo in Bernardo Silva e De Bruyne le possibili mezzali. Nel tridente, Ferran Torres o Foden possono fare il finto centravanti; a quel punto Mahrez e Sterling sulle ali, ma c’è anche la possibilità di vedere Gabriel Jesus titolare. Tuchel dispone il Chelsea con il consueto modulo 3-4-2-1, o 3-4-1-2: dipende dalla posizione di Havertz che può affiancare Ziyech (o Mount, o Pulisic) sulla trequarti o fare il passo avanti per giocare con Werner, favorito su Tammy Abraham e Giroud. In mezzo al campo Gilmour se la gioca con Kanté e Jorginho, uno di questi due dovrebbe essere titolare; Reece James e Marcos Alonso possono agire sulle fasce laterali, mentre in difesa a protezione di Edouard Mendy potrebbero giocare Christensen, Azpilicueta (riportato nel terzetto arretrato) e Thiago Silva.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Manchester City Chelsea sono a disposizione le quote ufficiali fornite dalla Snai: vediamo cosa dice il bookmaker riguardo l’esito “secco” del match. Il segno 1 per la vittoria interna vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte la vostra giocata; per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 4,25 volte la puntata. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita che ammonta a 3,40 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA