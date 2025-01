DIRETTA MANCHESTER CITY CLUB BRUGGE, SFIDA ALL’ETHIAD

Una situazione di classifica inimmaginabile quella tra queste due formazioni arrivati all’ultima giornata della Champions League. La diretta Manchester City Club Brugge, in programma mercoledì 29 gennaio 2025, vede davanti i belgi. Infatti la squadra di Pep Guardiola era chiamata ad una risposta nel match fondamentale contro il PSG, ma tutto ciò è avvenuto solo fino al 53esimo: da sopra 2-0, il City ha perso clamorosamente 4-2 complicando ulteriormente la sua posizione.

Il Club Brugge, che aveva già raggiunto la doppia cifra prima del penultimo turno, è riuscito a pareggiare in casa contro la Juventus. Un risultato tutt’altro che pronosticatile che ha messo una distanza di tre punti dal City.

DOVE VEDERE DIRETTA MANCHESTER CITY CLUB BRUGGE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Manchester City Club Brugge, l’unica soluzione è essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Così facendo avrete anche la diretta streaming tramite l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY CLUB BRUGGE

Il Manchester City disputerà questa importante partita con il 4-2-3-1. In porta Ederson, protetto da Lewis, Stones, Akanji e Gvardiol. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Silva e Kovacic con Foden, De Bruyne e Savinho dietro ad Haaland.

Stesso identico assetto tattico anche per il Club Brugge che schiera Mignolet tra i pali, difesa a quattro Sabbe, Mechele, Ordonez e De Cuyper. A centrocampo il duo Jashari-Onyedika con Talbi, Vanaken e Tzolis più Nilsson attaccante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY CLUB BRUGGE

Al netto della classifica, parte avanti nei pronostico il Manchester City a 1.20. Il 2 fisso è a undici volte la posta in palio mentre la X a 7.50. Over e Under 2.5 a 1.36 e 3.20.

