DIRETTA PSG MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Il big-match fra due corazzate però più in difficoltà del previsto sta per cominciare, la diretta PSG Manchester City sarà delicatissima, anche perché nessuno si aspettava così indietro francesi e inglesi. Sono entrambe sul filo del baratro, leggi clamorosa esclusione dalle prime 24, con il PSG che addirittura ad oggi sarebbe eliminato, con due sole vittorie a fronte di un pareggio e ben tre sconfitte, soprattutto con difficoltà davvero imprevedibili in attacco, come dimostrano i sei gol segnati, giusto uno per partita per il Paris Saint Germain.

Il Manchester City d’altronde ha un solo punto in più, essendo a 8 con due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte: per gli inglesi colpisce il cammino nettamente in calando, perché nelle prime tre giornate erano arrivati ben 7 punti (con due vittorie per 4-0 e 5-0), mentre in seguito i Citizens hanno raccolto un solo pareggio e ben due sconfitte. Abbiamo quindi capito perché stasera non si potrà sbagliare, un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta PSG Manchester City! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta PSG Manchester City: come arrivano le due squadre alla sfida

La diretta PSG Manchester City andrà in scena al Parc des Princes e vedrà scontrarsi due squadre che fino ad ora hanno faticato in Champions League nonostante siano tra le più forti e due possibili candidate alla vittoria finale, hanno stili di gioco molto simili e due allenatori che si conoscono e si stimano. I padroni di casa stanno dominando un’altra volta la Ligue 1, sono primi a 11 punti dal secondo e hanno appena conquistato il Tropheé des Champions, la supercoppa francese, in Champions League invece hanno faticato e occupano la posizione 25 con 7 punti che ad oggi li vedrebbe fuori dagli spareggi, nell’ultima gara in Europa hanno vinto 0-3 in trasferta contro il RB Salisburgo. Gli ospiti invece hanno superato un momento terribile di qualche mese che sembrava essere la fine della squadra perfetta di Guardiola, ora occupano il quarto posto a pari punteggio con il Newcastle quinto in Premier League, in Champions League hanno collezionato 8 punti e sono al ventiduesimo posto che significa spareggi, nell’ultima partita in Europa hanno perso 2-0 contro la Juventus a Torino.

In streaming dove seguire la diretta PSG Manchester City: le info

La diretta PSG Manchester City è la gara che tutti possono seguire in questo settimo turno della fase a girone del nuovo formato della Champions League, per chi è in possesso di abbonamento a Sky Sport potrà vederla sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253) o sulle piattaforme di streaming Sky Go e NowTv, per chi invece non dovesse avere l’abbonamento sarà visibile su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Formazioni PSG Manchester City: i possibili protagonisti della partita

Per l’importante diretta PSG Manchester City prevista alle ore 21.00 Luis Enrique metterà in campo i suoi con il solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes a formare la difesa, Vitinha, Zaire-Emery e Fabian Ruiz a centrocampo, e tridente offensivo formato da Dembele, Barcola e Gonçalo Ramos, potrebbe però anche esordire Kvaratskhelia. Guardiola risponderà schierando i suoi con un 4-2-3-1 con Ederson in porta, Gvardiol, Ruben Dias, Akanji e Rico Lewis in difesa, De Bruyne e Kovacic a centrocampo, Haaland unica punta supportato dalla trequarti formata da Bernardo Silva, Foden e Savinho.

PSG Manchester City: quote e pronostico

La diretta PSG Manchester City è senza dubbio la gara più interessante di questa settimana di Champions League con due squadre a trazione offensiva e che giocano un calcio propositivo e pieno di talento sia in campo che in panchina, la conoscenza e la similarità dei due allenatori poi promette di mettere in scena una sfida piena di colpi di scena e di capovolgimenti di fronte, i favoriti sono i padroni di casa ma non di molto e supportati proprio da uno stadio sempre caldo e vicino alla squadra, soprattutto in queste partite. Secondo i bookmakers la vittoria del PSG è quotata 2.50 mentre quella del Manchester City 2.63, la quota per il pareggio invece è di 3.60