DIRETTA MANCHESTER CITY COPENAGHEN/ Video streaming tv: l’arbitro è Donatas Rumsas

DIRETTA MANCHESTER CITY COPENAGHEN: L’ARBITRO

Manchester City Copenaghen sarà diretta dall’arbitro lituano Donatas Rumšas e assistenti arbitrali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Il quarto uomo sarà invece Manfredas Lukjančukas. In stanza Var troveremo il tedesco Bastian Dankert e il francese Willy Delajod. Rumšas è nato il 21 marzo del 1988 ed è un arbitro molto noto nel suo paese ma ancora non troppo nel mondo anche se è internazionale già da sei anni. In questa stagione ha diretto la finale di Supercoppa Lituana terminata 0-1 tra Suduva e Zalgiris.

Quest’anno ancora non ha arbitrato gare in Champions League nemmeno nei turni preliminari, si tratta oggi dunque per lui di un debutto stagionale. In carriera ha diretto “appena” 219 gare ufficiali tirando fuori ben 908 cartellini gialli. Sono 29 le espulsioni per doppia ammonizione con 26 rossi diretti. Sono invece 66 i calci di rigore fischiati. Si tratta dunque uno che fischia molto spesso e si attiene al regolamento tirando fuori un bel po’ di cartellini per intimorire i calciatori schierati in campo.

MANCHESTER CITY COPENAGHEN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Copenaghen è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

MANCHESTER CITY COPENAGHEN: VALANGA DI GOL?

Manchester City Copenaghen, che verrà diretta dall’arbitro lituano Donatas Rumsas, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata del gruppo G di Champions League 2022-2023. Ci troviamo di fronte al più classico dei testacoda: di fronte la leader del girone e la squadra fanalino di coda (insieme al Siviglia).

Il Manchester City è a punteggio pieno dopo le prime due partite del girone: dopo il netto 0-4 dell’esordio contro il Siviglia, i Citizens hanno superato in rimonta per 2-1 i tedeschi del Borussia Dortmund. Il Copenaghen, invece, ha totalizzato solo un punto: sconfitto 3-0 all’esordio dal BVB, l’undici danese ha fermato sullo 0-0 il Siviglia nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY COPENAGHEN

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Manchester City Copenaghen al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il consueto 4-1-4-1: Ederson, Walker, Akanji, Akè, Cancelo, Gundogan, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland. Ballottaggio in difesa, dove il portoghese Ruben Dias insidia Akè. Passiamo adesso alla compagine danese, in campo con il 4-3-3: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Sorensen, Stamenic, Zeca, Falk Jensen, Claesson, Cornelius, Daramy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester City Lipsia vedono nettamente favorita la formazione allenata da Pep Guardiola. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Manchester City è a 1,06, il pareggio è a 13,00, mentre la vittoria del Copenaghen paga 32 volte la posta. Prevista una pioggia di reti: l’Over 2,5 è a 1,25, l’Under 2,5 è a 3,55. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,55 e 1,45.

