Diretta Manchester City Dortmund/ Streaming video tv: quarti Champions League

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND: GUARDIOLA CI CREDE!

Manchester City Borussia Dortmund, in diretta dall’Etihad Stadium alle ore 21:00 di martedì 6 aprile, si gioca per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020-2021. Una sfida affascinante, nella quale gli Sky Blues partono forse favoriti ma dovendo stare attenti, perché negli ultimi anni pur avendo grandi potenzialità e ambizioni hanno timbrato la semifinale del torneo soltanto una volta, andando incontro a parecchie delusioni.

Ormai archiviata la vittoria della Premier League, e dopo aver eliminato il Borussia Monchengladbach agli ottavi, Pep Guardiola se la vede con un altro Borussia: quello giallonero di Dortmund appare più solido, anche se in Bundesliga ha perso parecchie occasioni per rimanere agganciato alle posizioni di testa.

In Champions League ha fatto fuori il Siviglia, e si presenta a questo appuntamento potendo disporre dell’attaccante più letale in Europa; un doppio confronto dunque che potrebbe avere un esito meno scontato del previsto. Aspettando di capire quello che succederà nella diretta di Manchester City Borussia Dortmund, proviamo a fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali legati a una partita che speriamo possa regalarci grandi emozioni, cominciando come sempre dall’analisi approfondita delle probabili formazioni che sono attese sul terreno di gioco nella serata dell’Etihad.

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Borussia Dortmund sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i clienti Sky potranno dunque seguirla sui canali dedicati sul loro decoder e come sempre, in assenza di un televisore, potranno assistere al match di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi per gli abbonati, è usufruibile con l’applicazione Sky Go che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND

Sarà un 4-3-3 quello di Guardiola per Manchester City Borussia Dortmund: fatte alcune scelte, per esempio in difesa il portiere Ederson sarà protetto da Ruben Dias e Laporte (preferito a Stones) con Walker e Joao Cancelo che dovrebbero operare sulle corsie laterali, mentre in mezzo il regista di riferimento sarà Rodri e dovremmo rivedere a centrocampo anche De Bruyne, che opererà come mezzala tattica con Gundogan, il grande ex di questa partita, sull’altro versante. A questo punto Bernardo Silva entra in competizione con Leroy Sané per una maglia nel tridente; qui infatti Sterling appare certo del posto, allo stesso modo Gabriel Jesus che parte in vantaggio su un Aguero che sta per esaurire la sua avventura decennale nel club.

Edin Terzic se la gioca con il 4-2-3-1: in porta va Hitz, davanti a lui avremo Hummels a fare coppia con Akanji e dunque Emre Can può tornare utile per il centrocampo, a meno che non venga impiegato sull’esterno sinistro con Meunier sull’altro versante. Se l’ex Juventus dovesse essere in mediana, a rimanere fuori sarà uno tra Bellingham e Delaney; davanti, nel reparto di trequarti, Sancho e Thorgan Hazard (ma attenzione alla candidatura di Thorgan Hazard, reduce da un ottimo stint con le nazionali) avranno la compagnia di Reus. Chiaramente, la prima punta sarà Haaland per la cui corsa il Manchester City, almeno a parole, sembra essersi defilato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Manchester City Borussia Dortmund, pertanto possiamo subito vedere quello che le quote ufficiali ci dicono sul quarto di finale di Champions League. La squadra favorita, e anche in maniera netta, è quella inglese: il segno 1 vale infatti 1,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro la quota di 6,75 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo dei gialloneri. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



