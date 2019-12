Diretta Wolverhampton Manchester City/ Streaming video: al Molineux in Premier League

Wolverhampton Manchester City, venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Molineux di Wolverhampton, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2019-2020. Sfida che si prospetta spettacolare tra due delle squadre che giocano il miglior calcio del campionato inglese. Dopo il ritorno in Europa nella scorsa stagione il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo si è ormai confermato come realtà del football inglese. In Europa League ha ottenuto il passaggio ai sedicesimi di finale dove affronterà l’Espanyol, in campionato è risalito al sesto posto in classifica dopo l’ultima vittoria sul campo del Norwich, candidandosi a una presenza europea anche nella prossima stagione. Il Manchester City dalla sua è lontano dagli standard dello scorso anno in Premier e la conquista del titolo sembra già una chimera. Dopo un periodo poco brillante la squadra di Pep Guardiola punta innanzitutto a riprendersi il secondo posto, riavvicinato dopo la vittoria nello scorso weekend nello scontro diretto contro il Leicester, ora distante solamente un punto per i Citizens.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolves Manchester City, venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Molineux di Wolverhampton, sarà trasmessa sul canale Sky Sport Uno, che trovate al numero 201 del vostro satellite. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito skygo.sky.it oppure installando l’applicazione Sky Go su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI WOLVES MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Wolves Manchester City, venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Molineux di Wolverhampton, sfida valevole per la diciannovesima giornata della Premier League inglese. Il Wolverhampton allenato da Nuno Espirito Santo sceglierà il 3-4-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota. Risponderà il Manchester City, schierato dal tecnico Pep Guardiola, con un 4-3-3 così disposto: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 7.50 la vittoria in casa, a 5.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.36. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.35.



