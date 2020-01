Diretta Manchester City Manchester United/ Streaming video DAZN, Carabao Cup

Manchester City Manchester United è il ritorno della semifinale di Carabao Cup 2019-2020: alle ore 20:45 (italiane) di mercoledì 29 gennaio le due squadre giocano il derby all’Etihad, partendo dalla vittoria che Pep Guardiola aveva ottenuto in trasferta nella sfida di andata. Un confortante 3-1, che obbliga i Red Devils a vincere con tre gol di scarto (o 4-2) per ottenere la qualificazione alla finale; il Manchester City si è rialzato in campionato ma ormai il Liverpool è troppo distante per pensare ad una rimonta che avrebbe del clamoroso, per contro lo United deve ancora fare i conti con una discontinuità evidente (due sconfitte consecutive, e tre nelle ultime quattro) e si trova a 6 punti dalla zona Champions League. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Manchester City Manchester United; aspettando che arrivi il calcio d’inizio possiamo anche valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le loro scelte con le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

cLa diretta tv di Manchester City Manchester United non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la Coppa di Lega inglese infatti è esclusiva del portale DAZN, ma per questa sera – salvo variazioni nel palinsesto – non ci sarà nemmeno la possibilità di seguire la partita sul canale DAZN1 presente sul satellite. Dunque, l’unico modo per assistere alle immagini sarà quello classico della diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

In Manchester City Manchester United Guardiola potrebbe confermare molte delle scelte operate nella sfida di andata: visto però il risultato da cui parte c’è qualche cambio in vista, per esempio Joao Cancelo a destra con Benjamin Mendy dall’altra parte, in mezzo alla difesa invece da valutare Laporte (appena rientrato) che può giocare con uno tra Stones, Fernandinho e Otamendi. A centrocampo, con il ritorno al 4-3-3, possono operare De Bruyne e Foden sulle mezzali con Rodri o Gundogan come playmaker, davanti invece Mahrez potrebbe essere risparmiato e dunque campo per Bernardo Silva al fianco di Sterling, con Aguero o Gabriel Jesus davanti. Ole Gunnar Solskjaer cambia dopo il ko interno contro il Burnley: dentro Shaw come terzino sinistro, dentro Lingard davanti (presumibilmente per Andreas Pereira o James, con la conferma di Mata) ma può trovare una maglia anche Dalot sulla destra, a completamento di una difesa che prevederà anche Maguire e Bailly davanti a Sergio Romero. Matic e Fred potrebbero ancora giocare nella cerniera in mediana; Martial e Greenwood si contendono il posto da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Manchester City Manchester United sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il vantaggio sorride ai Citizens, che hanno un valore di 1,32 volte la somma messa sul piatto contro la quota di 8,00 volte la puntata che accompagna il segno 2, da giocare per il successo dei Red Devils. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 5,50 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA