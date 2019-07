Diretta Manchester City West Ham/ Streaming video e tv: PL Asia Trophy, 2^ semifinale

Manchester City West Ham si gioca alle ore 14:30 (italiane) di mercoledì 17 luglio, presso l’Olympic Sports Centre di Nanchino: la seconda semifinale del Premier League Asia Trophy 2019 sancirà la seconda squadra che giocherà la finale sabato, contro la vincente della sfida tra Newcastle e Wolverhampton. Si svelano i campioni d’Inghilterra che, ancora agli ordini di Pep Guardiola, aprono idealmente una stagione nella quale cercheranno di vincere il terzo campionato consecutivo ma soprattutto di arrivare in fondo alla Champions League che rimane ancora un nervo scoperto per una super potenza del calcio britannico; presentatosi in Cina in formazione fortemente rimaneggiata, il City affronta oggi un West Ham che è società gloriosa nel calcio inglese ma che ha faticato parecchio negli ultimi anni, pur se adesso sembra avere le possibilità economiche per costruire una grande squadra e provare se non altro a inserirsi nelle posizioni europee. Aspettando dunque la diretta di Manchester City West Ham, diamo uno sguardo a quelle che possono essere le probabili formazioni di questa semifinale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City West Ham sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Uno (201) ed eventualmente, qualora non avessero a disposizione un televisore, anche grazie all’applicazione Sky Go che permette la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY WEST HAM

Squadra fortemente rimaneggiata per Guardiola, che però può affrontare Manchester City West Ham con un 4-3-3 di grande qualità vista l’ampiezza della rosa: in porta Claudio Bravo, al centro della difesa Stones e Laporte con Walker e uno tra Danilo e Zinchenko che possono correre sulle fasce laterali. A centrocampo la regia potrebbe essere quella di Rodri o magari di Gundogan, che può anche spostarsi sulla mezzala avendo in De Bruyne o David Silva l’altro interno; imbarazzo della scelta davanti, possibile che Sterling possa agire da centravanti tattico con Bernardo Silva e Leroy Sané a fare gli esterni del tridente. Il West Ham sarà schierato con il 4-2-3-1: Fabianski il portiere, Issa Diop e Balbuena coppia centrale in una difesa completata da Zabalata (o Fredericks) e uno tra Masuaku e Cresswell. Nella cerniera mediana possono agire Declan Rice e Wilshere, occhio anche alla possibilità di vedere Obiang dall’inizio con davanti a loro Fornals possibilmente già titolare da trequartista centrale con Antonio, Yarmolenko e Snodgrass a disputarsi le maglie sulle corsie. La prima punta dovrebbe essere Jordan Hugill.



