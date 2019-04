Video/ Manchester City Tottenham (4-3): highlights, Spurs in semifinale!

Abbiamo assistito a un match davvero infuocato ieri sera all’Etihad Stadium, tra Manchester City e Tottenham, ritorno dei quarti di finale della Champions league, vinto poi da citizens con il risultato di 4-3, ma dove sono stati gli Spurs a passare infine il turno. Come si vede nel video di Manchester City Tottenham, la sfida è stata davvero al cardio palma e già 5 dei 7 gol segnati in tutto sono stati firmati entro i primi 21 minuti di gioco. Al via è stato Sterling al quarto minuto a forare lo specchio avversario, ma il Tottenham ha subito riposto con Son Heun Min, in rete al 7’ e al 10’: prima dell’intervallo però i citizens riaffermano il vantaggio, grazie alle reti di Bernardo Silva al 11’ e di Sterling al 21’. Pure il secondo tempo della partita regala non poche emozioni: al 59’ Aguero a segnare la rete per il City ma al 73’ Il Var comunica la regolarità della rete di Llorente, che di fatto sarà quella che regalerà agli Spurs il biglietto per la semifinale. Decisivi pure i minuti di recupero concessi: al 90+3’ infatti Aguero va di nuovo in gol ma con il Var la direzione arbitrale cancella il tutto per fuorigioco.

LE STATISTICHE

Dando ora un occhio alle statistiche del match prima di esaminare il video di Manchester City Tottenham, vediamo che i citizens hanno fatto davvero molto di fronte al publico di casa ieri sera. Al triplice fischio finale la tabella ci ricorda per i citizens il 63% del possesso palla con pure 20 tiri di cui 8 nello specchio avversario a cui vogliamo aggiungere pure 15 punizioni, 4 corner e 20 rimesse laterali. Il City ha poi firmato 536 passaggi completati sui 593 complessivi. Le statistiche del Tottenham invece ci raccontano del 37% di possesso palla, oltre che di 11 tiri di cui però solo 6 correttamente indirizzati, a cui vogliamo aggiungere 11 punizioni 3 calci d’angolo e 4 parate. Gli Spurs inoltre hanno completato correttamente 260 passati sui complessivi 322.

VIDEO MANCHESTER CITY TOTTENHAM, HIGHLIGHTS



