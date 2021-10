DIRETTA MANCHESTER UNITED ATALANTA/ Video streaming tv: arbitra Szymon Marciniak

DIRETTA MANCHESTER UNITED ATALANTA: L’ARBITRO

Manchester United Atalanta sarà diretta, stasera nel meraviglioso scenario dello stadio di Old Trafford, dall’arbitro polacco Szymon Marciniak. Di conseguenza, la squadra arbitrale per questa partita di Champions League sarà quasi tutta polacca: al fianco del signor Marciniak avremo innanzitutto i due guardalinee Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, oltre al quarto uomo Tomasz Musiał. I due addetti davanti al VAR invece saranno il responsabile Tomasz Kwiatkowski e l’assistente AVAR Marco Fritz, il quale tuttavia è tedesco.

Nato il 7 gennaio 1981 a Plock, nel 2011 Szymon Marciniak ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale e da allora ha arbitrato – fra le altre – anche 28 partite del tabellone principale della Champions League, nella quale Marciniak ha un bilancio di 111 ammonizioni, quattro espulsioni che sono divise in un solo rosso diretto e ben tre per somma di ammonizioni e ha pure comminato ben dodici calci di rigore. In questa stagione Marciniak ha già arbitrato Liverpool Milan 3-2, partita che fu caratterizzata da tre cartellini gialli più un calcio di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER UNITED ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester United Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport Uno o Sky Sport 252, dunque gli abbonati alla televisione satellitare avranno un’esclusiva per quanto riguarda la messa in onda in tv per questa partita di Champions League, con l’alternativa della mobilità tramite l’applicazione Sky Go. Tuttavia questo match sarà usufruibile anche su Mediaset Infinity, il broadcaster che garantisce le immagini in diretta streaming video e del quale bisognerà essere clienti.

MANCHESTER UNITED ATALANTA: CHE TRASFERTA PER LA DEA!

Manchester United Atalanta, partita diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 ottobre: per la Dea una grande sfida di Champions League 2021-2022, nella terza giornata del gruppo F si va a Old Trafford per provare a confermare il primo posto in classifica, ottenuto grazie alla vittoria di misura contro lo Young Boys. Sono dunque 4 i punti per un’Atalanta che anche in campionato sembra aver ripreso la marcia, con il poker sul campo dell’Empoli che ha ripresentato un attacco scintillante; chiaramente questa sera il match si prospetta molto più complesso, ma fare bene si può.

Questo anche perché i Red Devils nelle ultime tre partite di Premier League hanno ottenuto un solo punto; battuti dal Leicester si sono allontanati dalla vetta, in Champions League invece dopo il clamoroso ko sul campo dello Young Boys hanno piegato il Villarreal all’ultimo secondo e sono padroni del loro destino, pur se devono fornire risposte. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nel teatro dei sogni che è Old Trafford; aspettando che la diretta di Manchester United Atalanta prenda il via, proviamo a fare qualche rapida analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA

Ole Gunnar Solskjaer schiera un 4-2-3-1 in Manchester United Atalanta: difesa con Lindelof e Maguire davanti a De Gea, come sempre Wan-Bissaka e Shaw saranno gli esterni bassi con un centrocampo nel quale McTominay può scalzare Fred per affiancare Pogba. Sulla trequarti le soluzioni sono tante: Bruno Fernandes dovrebbe esserci e agirà come centrale alle spalle di Cristiano Ronaldo, poi avremo Lingard e Sancho che sono favoriti su Greenwood, Rashford e Van de Beek per occupare le caselle laterali in uno schieramento comunque di grande qualità.

Nell’Atalanta si rivede titolare Duvan Zapata, che prenderà il posto di Muriel; dietro il colombiano ecco Malinovskyi e un Ilicic reduce dalla doppietta al Castellani (e anche un rigore sbagliato), in mezzo De Roon e Freuler dovrebbero avere le loro maglie con Zappacosta e Maehle che sono scelte obbligate sugli esterni, viste le indisponibilità di Hateboer e Gosens. In difesa invece agiranno Rafael Toloi, Palomino e Demiral: in porta dovrebbe essere confermato Musso, anche se Sportiello scalpita.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Manchester United Atalanta sono state emesse anche dall’agenzia Snai, ed è di questo bookmaker che andiamo a leggere i valori previsti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 4,25 volte la puntata che accompagna il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.



