Diretta Manchester United Chelsea/ Streaming video DAZN: semifinale FA Cup a Wembley

Manchester United Chelsea è in diretta da Wembley, e si gioca alle ore 19:00 di domenica 19 luglio: è la seconda semifinale della FA Cup 2019-2020, la principale Coppa d’Inghilterra che chiaramente si è prolungata a causa del lockdown da Coronavirus, e che si concluderà soltanto il primo di agosto. Una grande classica, che purtroppo sarà giocata a porte chiuse: i Red Devils sono tra le squadre più in forma del momento e infatti restano in corsa per un posto in Champions League che avrebbe dell’incredibile per come sembravano essersi messe le cose, con la possibilità di vincere la seconda Europa League nelle ultime quattro stagioni in virtù di un quarto di finale tendenzialmente superato.

Il Chelsea al contrario è praticamente fuori dalla principale coppa, ma in Premier League è riuscita a operare una bella rimonta che gli ha permesso di scavalcare il Leicester al terzo posto, niente male comunque per la prima stagione di Frank Lampard come allenatore. Ora entrambe vanno a caccia di un trofeo che sarebbe assolutamente di prestigio; vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Manchester United Chelsea analizziamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

Ole Gunnar Solskjaer punta sul 4-2-3-1 per Manchester United Chelsea: da valutare alcune scelte legate agli uomini ma la sensazione è che la formazione in campo sarà la migliore possibile. De Gea in porta, Lindelof e Maguire davanti a lui con due terzini che saranno Wan-Bissaka e Shaw, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Pogba che sarà supportato da uno tra Fred e Matic (a seconda di come il tecnico norvegese voglia impostare la partita): Daniel James o Mata possono prendere il posto di Greenwood sulla trequarti, in questo momento Bruno Fernandes è un intoccabile e anche Rashford dovrebbe avere la maglia garantita come supporto di Martial, che giocherà come prima punta.

Il Chelsea di Frank Lampard può disporsi con modulo speculare oppure con il tridente offensivo: in ogni caso Zouma e Christensen saranno i centrali a protezione di Kepa Arrizabalaga, capitan Azpilicueta e Marcos Alonso correranno invece sulle fasce laterali. In mezzo al campo ci sarà Jorginho: Kanté giocherà al suo fianco, poi eventualmente Mount o Barkley potrebbero fare la mezzala d’attacco o avanzare direttamente sulla trequarti, posizionandosi in posizione centrale e facendo compagnia a Willian e Pulisic che in ogni caso giocheranno esterni ai lati di Giroud o Abraham, in ballottaggio per il ruolo di centravanti.

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Manchester United Chelsea indicano un equilibrio sostanziale in campo, ma con i Red Devils leggermente favorito: il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte la cifra puntata, contro il valore di 3,00 che accompagna invece l’eventualità del successo dei Blues, identificata dal segno 2. Per il pareggio dovrete puntare sul segno X, e in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 3,35 volte la puntata con questo bookmaker.



