DIRETTA MANRESA TORTONA: PER CONSERVARE IL PRIMATO

Questa sera, martedì 17 dicembre 2024, l’appuntamento sarà imperdibile con la diretta Manresa Tortona, partita con palla a due alle ore 20.30 presso il Pavelló Nou Congost della omonima città spagnola di Manresa: siamo giunti alla sesta e ultima giornata del girone G della Champions League di basket e un verdetto è già definitivo, nel senso che proprio la Bertram Derthona Tortona e i loro avversari iberici del Baxi Manresa sono matematicamente certi di chiudere il gruppo nelle prime due posizioni in classifica – resta però aperta la lotta per il primo posto e non è un dettaglio simbolico.

Infatti la diretta Manresa Tortona sancirà la prima classificata, che avrà accesso immediato per gli ottavi di finale e imporrà invece alla seconda classificata di disputare in precedenza il play-in contro la terza del girone H. La buona notizia è che Tortona è in una eccellente posizione di forza, avendo vinto tutte le partite finora disputate, in particolare l’andata contro gli spagnoli con un perentorio 102-85, che ora fornisce un ottimo vantaggio nello scontro diretto: adesso bisogna completare l’opera, quale sarà il verdetto della diretta Manresa Tortona?

MANRESA TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per tifosi e appassionati la diretta Manresa Tortona sarà garantita a patto di essere abbonati alla piattaforma DAZN, quindi sarà una diretta streaming video, accessibile però naturalmente anche ai televisori dotati di connessione Internet. In alternativa, indichiamo il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA MANRESA TORTONA: TUTTO BENE FINORA PER LA BERTRAM

Approfittiamo allora della diretta Manresa Tortona per tessere le lodi del cammino avuto finora dalla Bertram in questa edizione della Champions League, con cinque vittorie su altrettante partite disputate, l’ultima settimana scorsa con un pregevole 61-77 esterno sul campo dei tedeschi del Chemnitz, per restare davanti al Manresa, che d’altronde a sua volta ha perso solamente la partita d’andata in casa di Tortona e quindi può ancora sperare nel sorpasso all’ultima giornata.

Qui però diventa potenzialmente determinante l’ampio margine di vantaggio della vittoria della Bertram all’andata, perché gli spagnoli per ribaltare l’esito dello scontro diretto e quindi prendersi il primo posto dovrebbero vendicare il -17 subito all’andata. Questo significa che Tortona potrebbe anche permettersi di perdere con un passivo inferiore a quello scarto, situazione ideale a patto di non cullarsi troppo nella possibilità di gestire la situazione su un campo comunque difficile. La situazione è in ogni caso ideale, da sfruttare nella diretta Manresa Tortona…