DIRETTA/ Mantova Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA MANTOVA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Mantova e Albinoleffe mette di fronte due formazioni all’interno della loro storia si sono affrontate ben 22 volte. Dando uno sguardo ai precedenti sono 5 le vittorie del Mantova; 5 le volte in cui le due formazioni si sono accontentate di un punto e 12 successi da parte dell’Albinoleffe. Guardando quindi la storia, non si può non notare come l’Albinoleffe parta decisamente in favorita.

La classifica, tuttavia, posiziona il Mantova al momento al secondo posto con la migliore difesa del campionato. Tra i 22 scontri tra queste due formazioni non si è mai andati oltre i tre gol con in ben 7 circostanze il risultato di 2-1. Nel 2023 queste due formazioni si sono affrontate ben tre volte con una vittoria a testa ed un pareggio nell’ultimo scontro cronologico. Mantova che si è imposta in casa dell’Albinoleffe con il risultato di 0-2; azzurri che poi ebbero la meglio nel primo turno dei playout e ritorno che terminò con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

MANTOVA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MANTOVA ALBINOLEFFE: RIEDIZIONE DEL PLAYOUT!

Mantova Albinoleffe, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. I virgiliani dividono la vetta della classifica con Virtus Verona e Padova, tutto grazie alle tre vittorie consecutive che sono riusciti ad inanellare, compresa l’ultima nel turno infrasettimanale disputato in casa della Giana Erminio, battuta 0-2.

Dall’altra parte c’è un Albinoleffe che invece ha avuto un avvio difficile ma mercoledì scorso è riuscito a rialzare la testa ottenendo la prima vittoria stagionale, con la Pro Patria sconfitta 3-1 a Zanica. Seriani che sono così saliti a quota 4 punti in classifica, riscattando i due ko consecutivi contro Triestina e Fiorenzuola. Le due squadre tornano ad incrociarsi a Mantova in campionato dopo l’ultimo precedente del 13 maggio scorso, quando la sfida si risolse con un pareggio col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Padova. Per il Mantova, Davide Possanzini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa, Bani, Mensah, Burrai, Debenedetti, Wieser, Brignani, Galuppini, Cavalli, Radaelli, Panizzi. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marietta, Borghini, Marchetti, Gatti, Gusu, Giorno, Doumbia, Piccoli, Saltarelli, Longo, Zoma.

MANTOVA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











