Diretta/ Mantova Arzignano, streaming video tv: voglia di riscatto (Serie C)

DIRETTA MANTOVA ARZIGNANO: SFIDA EQUILIBRATA!

Mantova Arzignano, in diretta alle ore 18.00 di mercoledì 15 marzo 2023 allo stadio Danilo Martelli di Mantova, è una gara valida per la 32° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto questo pomeriggio tra due squadre reduci da una brutta sconfitta.

Il Mantova è sedicesimo in classifica con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 4-2 dal Piacenza. L’Arzignano, invece, è decimo a quota 42 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte. Gialloblu reduci dal ko interno per 0-1 contro il Padova.

MANTOVA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA ARZIGNANO

Qualche ballottaggio da valutare per gli allenatori di Mantova e Arzignano, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Chiorra, Ghilardi, Padella, Iotti, Fontana, Guccione, De Francesco, Gerbaudo, Ceresoli, Bocalon, Mensah. Passiamo adesso ai gialloblu, il modulo è il 4-3-1-2: Saio, Cariolato, Molnar, Piana, Lattanzio, Barba, Bordo, Antoniazzi, Belcastro, Tremolada, Parigi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mantova Arzignano sono molto equilibrate. Prendiamo spunto dai numeri di Goldbet: la vittoria del Mantova è a 2,55, il pareggio è a 3,10, mentre il successo dell’Arzignano è a 2,60. L’Under 2,5 è dato a 1,55, con l’Over 2,5 a 2,5. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75,

