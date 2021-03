DIRETTA MANTOVA FERALPISALO’/ Video streaming tv: sette i precedenti del derby

DIRETTA MANTOVA FERALPISALÒ: LO STORICO

Diamo uno sguardo ai 7 precedenti della diretta di Mantova FeralpiSalò. Il bilancio è in grande equilibrio con 3 vittorie a testa e 1 solo pareggio. Il Mantova viene da due vittorie di fila contro questo avversario, entrambe arrivate in trasferta. L’ultima gara disputata al Danilo Martelli vide trionfare la squadra ospite. Eppure per i padroni di casa sembrava tutto in discesa col gol di Bandini al primo di gioco. Al ventesimo arrivò il pari di Guerra con la rete di Ranellucci al minuto 88. Mantova non vince in casa contro questo avversario addirittura dalla prima volta in assoluto che le due squadre si trovarono di fronte nel novembre del 2014. La gara in questione terminò col risultato finale di 1-0 grazie a un gol all’ora di gioco di Zanetti.

DIRETTA MANTOVA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Mantova Feralpisalò sarà come di consueto la diretta streaming video garantita su Eleven Sports, anche in questo campionato “casa” della Serie C dal momento che garantisce la visione di tutte le partite, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PARTITA DA “X”

Mantova Feralpisalò, in diretta dallo stadio Danilo Martelli alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 marzo 2021, si gioca per la trentatreesima giornata del girone B di Serie C. Il derby lombardo di questo gruppo quali spunti potrebbe offrirci? Osserviamo allora che la diretta di Mantova Feralpisalò ci riserva situazioni alquanto differenti, perché i padroni di casa del Mantova non giocano dal turno infrasettimanale di dieci giorni fa, quando hanno ottenuto una bella vittoria contro la Virtus Verona, seguita però dal rinvio del match in programma contro il Ravenna.

La Feralpisalò da allora ha giocato altre due partite, cioè quella di domenica scorsa contro il Gubbio e poi il recupero di mercoledì contro il Cesena, che hanno portato in tutto quattro punti ai gardesani, vittoriosi contro gli umbri prima di un pareggio 0-0 contro il Cesena. Di conseguenza adesso il Mantova ha 43 punti in classifica e insegue la zona playoff dove invece sembra essere salda la Feralpisalò, che troviamo infatti a quota 50 punti.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA FERALPISALÒ

Scopriamo adesso le probabili formazioni per Mantova Feralpisalò. Per i padroni di casa, che non giocano da dieci giorni, possiamo indicare un possibile 3-4-3 con Tosi in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Bianchi, Milillo e Zanandrea; a centrocampo i quattro titolari del Mantova potrebbero essere Gerbaudo, Zibert, Militari e Silvestro, infine ecco il tridente con le ali Guccione e Di Molfetta ai fianchi del centravanti Zigoni. Per la Feralpisalò invece bisogna tenere conto del fatto che si tratterà della terza partita in sette giorni, ma di base indichiamo un 4-3-1-2 che dovrebbe avere De Lucia in porta e davanti a lui i quattro difensori Bergonzi, Legati, Farabegoli e Brogni; a centrocampo potrebbero partire dal primo minuto Carraro, Pinardi e Scarsella, infine potrebbero esserci Tulli, Miracoli e Guerra nel tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Mantova Feralpisalò in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono sulla carta solo leggermente favoriti: il segno 1 è quotato a 2,60, mentre si sale poi a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) oppure a 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Feralpisalò.



