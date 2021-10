Diretta Mantova Juventus U23/ Streaming video tv: match incerto (Serie C)

DIRETTA MANTOVA JUVENTUS U23: SIDA EQUILIBRATA

Mantova Juventus U23, in diretta dallo stadio Danilo Martelli della città lombarda, è la bella sfida in programma per la settima giornata del girone A di Serie C alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021. La diretta di Mantova Juventus U23, che richiama alla memoria sfide tra i virgiliani e la “vera” Juventus, ci dice che in base alla classifica potrebbe trattarsi di un match incerto. Il Mantova con il pareggio di mercoledì a Trento è salito a quota 7, di fatto a centro gruppo e dunque per il momento è difficile immaginare quale potrebbe essere l’orizzonte dei lombardi in questa stagione.

DIRETTA/ Trento Mantova (risultato finale 2-2): altra rimonta dei virgiliani

Discorso simile per la Juventus U23, che tuttavia perdendo mercoledì in casa contro la Giana Erminio è rimasta ferma a quota 6 punti in classifica, una prima parte di campionato che non può quindi essere considerata soddisfacente per i giovani bianconeri che devono invertire la rotta al più presto, se possibile già in questa trasferta così equilibrata. Siamo dunque curiosi di scoprire che cosa succederà in Mantova Juventus U23…

Diretta/ Juventus U23 Giana Erminio (risultato finale 0-1): decide Pinto!

DIRETTA MANTOVA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Mantova Juventus U23 è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare infatti la trasmetterà in pay-per-view su Sky Sport 254. C’è poi naturalmente la possibilità offerta da Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Mantova Piacenza (risultato finale 2-1): la decide De Cenco allo scadere!

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA JUVENTUS U23

Andiamo adesso a curiosare nelle probabili formazioni di Mantova Juventus U23. I padroni di casa potrebbero schierarsi con questo modulo 4-3-1-2: in porta Tosi; i quattro difensori Esposito, Checchi, Milillo e Vaccaro; a centrocampo invece il terzetto composto da Messori, Zibert e Gerbaudo; infine in attacco il trequartista Piovanello alle spalle delle due punte Guccione e De Cenco.

Modulo 4-3-3 di riferimento invece per la possibile risposta della Juventus U23: Israel in porta e davanti a lui i quattro difensori Barbieri, Poli, Stramaccioni e Anzolin; a centrocampo il terzetto con Sersanti, Zuelli e Palumbo; infine Campagnon, Pecorino e Sekulov a formare il tridente d’attacco bianconero.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Mantova Juventus U23, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Il pronostico è molto equilibrato, anche se vede i padroni di casa leggermente favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 2,90 sia in caso di pareggio (segno X) sia per una vittoria esterna dei bianconeri, naturalmente indicata dal segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA