DIRETTA/ Mantova Novara video streaming tv: piemontesi ok di recente (Serie C, oggi 21 ottobre 2023)

DIRETTA MANTOVA NOVARA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Mantova Novara pone di fronte due formazioni che si sono affrontate soltanto 7 volte all’interno del loro passato. Ad avere ottenuto più vittorie è il Novara con quattro successi; segue il Mantova con due vittorie e infine soltanto un pareggio. Risultato di parità che è arrivato nella prima sfida storica giocata nel lontano 2004. Allo stadio Silvio Piola di Novara la gara terminò con il risultato di 1-1. Il primo risultato secco arrivo nella gara di ritorno quando il Mantova si impose con il risultato di 1-0. Gara successiva, giocata in Coppa Italia, che vide trionfare ancora il Mantova.

Da quella data, le due formazioni non si sono più affrontate tornando in campo solamente 8 anni dopo. Al ritorno dopo diversi anni di stop di questa sfida il Novara inverti il trend delle prime tre sfide ottenendo quattro successi consecutivi. Da evidenziare la gara dell’8 gennaio 2023. Novara che riuscì a ottenere la vittoria imponendosi all’interno delle proprie mura amiche con il risultato di 5-0. Ad andare in gol con una preziosa tripletta l’attaccante Mattia Bortolussi, Khailoti e Gonzalez. (Marco Genduso)

MANTOVA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Mantova Novara, in diretta sabato 21 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Mantova e Novara si preparano a rinnovare un tradizionale scontro nel panorama calcistico italiano, e ciò avviene in un momento che sembra segnare percorsi molto diversi per le due squadre. I lombardi si trovano attualmente in seconda posizione in classifica, a soli un punto dal Padova dopo l’ultimo pari in casa della Pro Patria, un piazzamento di notevole rilievo se si pensa che appena cinque mesi fa il Mantova sembrava destinato alla retrocessione in Serie D, dopo aver perso i playo ut contro l’Albinoleffe. Tuttavia, i virgiliani sono stati ripescati al posto del Pordenone.

La situazione del Novara è molto differente, essendo l’unica squadra, insieme a Monopoli e Monterosi, nella Serie C senza ancora vittorie. Gli azzurri si trovano penultimi in classifica con soli quattro punti ottenuti da altrettanti pareggi e sono stati sconfitti nell’ultimo match contro l’Arzignano. Solo i cugini dell’Alessandria hanno fatto peggio, avendo raccolto solo un punto. Questo andamento in classifica ha portato all’esonero di Daniele Buzzegoli, allenatore del Novara, dopo la sconfitta casalinga contro l’Arzignano. Il suo posto è stato preso da Giacomo Gattuso.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Novara, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Davide Possanzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Redaelli, Brignani, Redolfi, Panizzi; Murani, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Monachello. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Caradonna, Bertoncini, Scaringi; Migliardi; Calcagni, Di Munno, Bagatti; Donadio, Scappini, D’Orazio

MANTOVA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











