DIRETTA/ Mantova Padova (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 4 settembre 2023)

DIRETTA MANTOVA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Quando siamo ad un passo dalla diretta di Mantova Padova, vediamo come sono andati gli incroci storici tra le due squadre di Serie C girone A. Tra storia recente e testa a testa del passato, i due club hanno avuto un discreto numero di confronti. Le sfide più recenti sono quelle riferite alla scorsa stagione; il turno di andata si concluse con un pareggio per 1-1 in casa del Padova. Diverso invece l’esito del match di ritorno, con i biancoscudati vittoriosi per 3-1 in casa del Mantova.

Il primo confronto tra le due squadre risale invece alla stagione 2009-2010 di Serie B. In quell’occasione vinse ancora il Padova nel turno d’andata con un sonoro 3-0; al ritorno invece vittoria di misura casalinga per i lombardi. In vista della diretta della partita, un indice chiave può essere il dominio dei veneti rispetto alla totalità dei confronti. Su 13 sfide tra tutte le competizioni, ben 8 sono terminate con la vittoria dei biancoscudati; 5 pareggi e una sola vittoria per il Mantova, proprio nel 2010. (Agg. Valerio Beck)

MANTOVA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Padova sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MANTOVA PADOVA: SFIDA DI TRADIZIONE!

Mantova Padova, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Sia il Mantova che il Padova sono “habitué” nel Girone A della Serie C. Il Mantova si presenta a questa prima sfida ufficiale dopo aver disputato due partite amichevoli: una vittoria per 3-0 contro il Brescia e un pareggio per 2-2 contro il Rimini. Virgiliani che ripartono dopo il ripescaggio ottenuto in seguito alla retrocessione, subita nella scorsa stagione dopo i play out persi contro l’Albinoleffe.

Il Padova, d’altra parte, è stato impegnato in alcuni test ad agosto. Hanno vinto contro la Clodiense per 4-1, contro la Luparense per 3-1 e hanno chiuso la serie di amichevoli con una vittoria per 4-1 contro il Mezzolara. Biancoscudati in crescita e desiderosi di tornare a recitare un ruolo da protagonisti dopo il campionato anonimo della scorsa stagione. Dopo due finali per la Serie B perse consecutivamente, l’avventura nei play off dei veneti si è infatti chiusa con un ko contro la Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Padova, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Padova. Per il Mantova, Davide Possanzini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa, Bani, Mensah, Burrai, Debenedetti, Wieser, Brignani, Galuppini, Cavalli, Radaelli, Panizzi. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati, Belli, Ilie, Kirwan, Delli Carri, Radrezza, Capelli, Varas, Bortolussi, Dezi, Russini.

MANTOVA PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











