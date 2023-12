Diretta/ Mantova Renate (risultato 0-1) streaming video tv: Sorrentino, rete! (3 dicembre 2023)

DIRETTA MANTOVA RENATE (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Mantova e Renate è iniziata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Pavanel cominciano alla grande la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Sorrentino, approfittando di un’incertezza di Brignani. Intanto l’arbitro ha ammonito Mondonico al 12′ tra i calciatori del Renate. Ecco le formazioni ufficiali:

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Celesia; Trimboli, Burrai, Fedel; Galuppini, Monachello, Mensah. A disp.: Sonzogni, Napoli, Bani, Debenedetti, Wieser, Fiori, Cavalli, Argint, Castellani, Muroni, Giacomelli. All.: Possanzini. RENATE (4-3-1-2) – Fallani; Amadio, Auriletto, Mondonico, Possenti; Garetto, Esposito, Baldassin; Tremolada, Sorrentino, Bianchimano. A disp.: Ombra, Gasperi, Anghileri, Maletic, Procaccio, Rolando, Alcibiade, Iacovo, Nicolini, Currarino, Pellegrino, Ciarmoli, Bosisio, Sartore, Bracaglia. All.: Pavanel. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

MANTOVA RENATE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Mantova Renate sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Mantova Renate sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

La diretta della sfida che pone di fronte Mantova Renate, vede scendere in campo la capolista di questo campionato che arriva al match con quattro vittorie nelle ultime 5 sfide. Mantova che si ritrova al primo posto in classifica in solitaria con 35 punti raccolti in 15 partite. I gol realizzati sono 27 mentre 11 quelli subiti che certificano la formazione di casa come il miglior attacco di questo campionato, alla pari della Triestina, e la seconda migliore difesa, alla pari del Vicenza. Il miglior marcatore risulta essere l’attaccante Francesco Galuppini con 5 reti in campionato.

Segue Brignani con 4 che però di ruolo fa il difensore e che sta sorprendendo tutti quest’anno per la grande vena realizzativa. Una vittoria oggi potrebbe significare allontanarsi sempre di più dalle inseguitrici. Ospiti che si ritrovano al decimo posto in classifica con 20 punti in totale, 15 in meno rispetto alla capolista Mantova. I gol realizzati sono 15 e altrettanti quelli subiti, che certificano la quadratura di questa formazione. Da tenere d’occhio in casa Renate le prestazioni di Daniele Sorrentino, autore di quattro reti, tuttavia, il gol manca dal 3 novembre. (Marco Genduso)

MANTOVA RENATE, LA CAPOLISTA SFIDA I NEROAZZURRI

La diretta Mantova Renate, in programma domenica 3 dicembre alle ore 18:30, racconta della 16esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi, dopo la caduta in casa contro il Trento, sono tornati a vincere per 2-0 contro l’Atalanta U23. Prima della sconfitta casalingo col Trento, erano comunque arrivate cinque vittorie di fila che pian piano hanno consegnato la prima posizione in classifica.

Il Renate è invece in profonda crisi dato che non vince dal 15 ottobre col Vicenza per 2-1. Da lì in poi una crollo continuo con cinque pareggi e tre sconfitte ovvero quelle con Pro Patria, Triestina e Alessandria. I neroazzurri hanno rallentato la propria corsa, ma sono comunque rimasti in decima posizione, l’ultima posto valevole per i playoff. La stagione è lunga e ancora tutto può succedere.

MANTOVA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Mantova Renate vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Festa, difesa a quattro composta da Radaelli, Cavalli, Brignani e Panizzi. A centrocampo ci saranno invece Trimboli e Wieser mezzali con Burrai in regia. Davanti Mensah, Galuppini e Fiori.

Anche il Renate in campo col 4-3-3. Tra i ali Fallani, pacchetto arretrato formato da Amadio, Auriletto, Alcibiade e Possente. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Garetto, Gaspari e infine Tremolada. L’attacco a tre vedrà Rolando a destra, Sartore a sinistra e Maletic punta centrale.

MANTOVA RENATE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Mantova Renate danno per favorita la squadra di casa a 1.58. Secondo bet365, il pareggio vale 3.55 mentre il 2 fisso è dato a 5.35.

L’Over 2.5 è offerto a 2.20 rispetto all’1.55 dell’esito opposto. Concludiamo l’analisi con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.60.











