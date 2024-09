La diretta Mantova Salernitana (ore 20.45) mette a confronto due formazioni che puntano a un ruolo da outsider in questa fase iniziale del torneo. Il Mantova dopo la promozione è partito bene con 4 punti nelle prime due partite, il turno infrasettimanale però ha riservato il primo dispiacere ai virgiliani, Juve Stabia vincente di misura con la squadra di Possanzini che ha palesato una certa sterilità in attacco.

Video Salernitana Sampdoria (3-2)/ Gol e highlights: Braaf decide la sfida! (Serie B 27 agosto 2024)

Per quanto riguarda la Salernitana, la squadra di Martusciello ha dimostrato più volte di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo in queste prime partite, compreso il match di Coppa Italia contro lo Spezia. L’ultima vittoria contro la Sampdoria ha confermato questa attitudine, granata ancora in difficoltà in difesa ma dotati di un attacco capace di segnare già 7 reti nelle prime 3 partite di questo nuovo campionato.

DIRETTA/ Salernitana Sampdoria (risultato finale 3-2): Braaf firma il successo! (Serie B, 27 agosto 2024)

DIRETTA MANTOVA SALERNITANA: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING!

La diretta Mantova Salernitana sarà trasmessa in streaming video via internet, da seguire per tutti gli abbonati DAZN, broadcaster che detiene l’esclusiva della Serie B 2024/25. Su ilsussidiario.net come sempre aggiornamenti sul match e cronaca testuale in tempo reale.

MANTOVA SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due allenatori per Mantova Salernitana. Per i virgiliani 4-2-3-1 di partenza con Festa a difesa della porta e una difesa a quattro schierata con Maggioni, Solini, Redolfi e Cella. Vertici bassi di centrocampo saranno Trimboli e Burrai, giocheranno da incursori offensivi Bragantini, Aramu e Fiori alle spalle del riferimento offensivo, Mensah. Per quanto riguarda la Salernitana, partenza con un 4-3-3, Sepe tra i pali e una linea difensiva a quattro con Gentile, Bronn, Velthuis e Njoh. Nel terzetto di centrocampo i titolari saranno Legowski, Amatucci e Tello, il tridente offensivo sarà quello formato da Valencia, Simy e Braaf.

Diretta/ Mantova Cosenza (risultato 3-2): succede di tutto! (Serie B, 25 agosto 2024)

MANTOVA SALERNITANA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Mantova Salernitana fanno trasparire un certo equilibrio nel pronostico da parte delle principali agenzie di scommesse. Per la vittoria in casa la quota proposta è di 2.50, per l’eventuale pareggio viene proposta una quota di 3.20 mentre per il segno “2” e l’affermazione in trasferta la quota prevista è 2.85.