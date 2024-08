DIRETTA JUVE STABIA MANTOVA, ANCORA IMBATTUTE?

Due squadre che ancora non hanno perso. La diretta Juve Stabia Mantova potrebbe costare il primo ko per campani e lombardi, a meno di un pareggio che allungherebbe ulteriormente la striscia di imbattibilità in questa Serie B. L’appuntamento è mercoledì 28 agosto alle ore 20:30.

La Juve Stabia ha ottenuta una grande vittoria al San Nicola di Bari all’esordio col punteggio di 3-1 targato Bellich, Folino e Artistico. Alla seconda giornata invece.è arrivato uno 0-0 a Catanzaro con il rammarico odi un gol annullato a Candellone.

Il Mantova ha rimontato da 2-0 a 2-2 nel primo turno di Serie B contro la Reggiana in trasferta, recuperando i gol di Vergara e Reinhart con quelli di Bragantini al 75′ e l’autogol al 94esimo di Meroni. Lo scorso weekend invece sono arrivati i tre punti grazie al 3-2 col Cosenza in virtù delle marcature di Fiori, Bragantini e Solini al 93′.

DOVE VEDERE LA DIRETTA JUVE STABIA MANTOVA, IN TV E STREAMING

Diamo uno sguardo al dove vedere la diretta Juve Stabia Mantova. L’evento sarà trasmesso unicamente su Dazn, detentore dei diritti per il campionato cadetto.

Per chi volesse seguire la Serie B in diretta streaming, la Serie B verrà trasmessa su tutti i dispositivi grazie all’app Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MANTOVA

Eccoci alle probabili formazioni Juve Stabia Mantova. I padroni di casa si schiereranno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Ngagne, difeso dal terzetto Folino-Varnier-Bellich. Andreoni giocherà sulla fascia destra mentre Floriani sulla sinistra, Buglio insieme a Leone saldi a centrocampo. Mosti e Piscopo supporteranno Candellone. Il Mantova giocherà invece col 4-3-3 con in porta Festa. Da desta verso sinistra, la difesa sarà formata da Maggioni, Brignani, Redolfi e Bari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA MANTOVA

Siamo arrivati al momento delle quote per le scommesse Juve Stabia Mantova. A partire da favoriti sono i padroni di casa offerti a 2,30. Il segno X del pareggio è quotato 3.25 mentre il 2 fisso a favore del Mantova è dato a 3.20.

Secondo i bookmakers l’Under 2.5 è più probabile rispetto all’Over, precisamente 2.08 a 1.75. Meno ampia la differenza tra Gol (1.80) e il No Gol (1.95).