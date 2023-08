DIRETTA MARCELL JACOBS/ 100 metri Mondiali atletica 2023 video streaming Rai 2: l’anno scorso… (20 agosto)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST: L’ANNO SCORSO

In attesa di scoprire che cosa ci dirà oggi da Budapest la diretta dei 100 metri dobbiamo ricordare che Marcell Jacobs un anno fa a Eugene aveva superato discretamente il primo turno con il tempo di 10”04, ma poi fu costretto a ritirarsi e di conseguenza non si presentò ai blocchi di partenza della semifinale iridata. Come abbiamo già accennato, il 16 luglio 2022 si rivelò un trionfo per i padroni di casa statunitensi, che monopolizzarono il podio della gara regina dell’atletica. La vittoria andò al favorito Fred Kerley, che con il tempo di 9”86 riuscì a precedere di un paio di centesimi Marvin Bracy e Trayvon Bromell.

Mondiali atletica 2023 Budapest/ Il programma, le date e gli italiani in gara (19-27 agosto)

Entrambi furono accreditati del tempo di 9”88 ma con Bracy che fece un paio di millesimi meglio di Bromell per prendersi il secondo posto e la medaglia d’argento. Il più deluso invece fu il giamaicano Oblique Seville, che era entrato in finale con il miglior tempo delle semifinali in 9”90 e si dovette accontentare del quarto posto, peggiorandosi in 9”97. Quinto Akani Simbine in 10”01, stesso tempo per il sesto posto di Christian Coleman, poi chiusero la finale il settimo tempo per il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e l’ottavo posto del canadese Aaron Brown. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Chi è Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs/ La furiosa lite con l'ex compagna dell'atleta

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI STREAMING VIDEO E TV AI MONDIALI DI ATLETICA 2023

La diretta tv di semifinali e finale dei 100 metri con Marcell Jacobs sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che trasmette la sessione pomeridiana della domenica dai Mondiali di atletica 2023. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport e Sky Sport, di conseguenza la diretta streaming video sarà disponibile sia su Rai Play sia su Sky Go o Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI 100 METRI CON MARCELL JACOBS IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

MARCELL JACOBS 100 METRI MONDIALI ATLETICA 2023 BUDAPEST

La diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri ai Mondiali di atletica 2023 da Budapest sarà naturalmente il pezzo forte della giornata di oggi, domenica 20 agosto 2023. Non solo in ottica italiana, naturalmente, perché la diretta della finale dei 100 metri maschili è l’evento che attira l’attenzione di tutti, anche di chi non segue l’atletica, però avere il campione olimpico in carica rende ancora più speciale l’evento per noi. Subito gli orari, perché nelle grandi rassegne internazionali i 100 metri prevedono semifinali e finale nello stesso giorno: il primo appuntamento sarà quindi alle ore 16.35 di oggi pomeriggio per le semifinali, seguite alle ore 19.10 dalla finale dei 100 metri maschili, naturalmente la gara regina della rassegna iridata in Ungheria.

Marcell Jacobs, grande festa per il compleanno del figlio Anthony/ Armonia e sorrisi in famiglia

Parlando di Mondiali, dobbiamo ricordare che l’anno scorso la diretta dei 100 metri fu senza Marcell Jacobs, che passò il primo turno ma poi dovette alzare bandiera bianca e non corse la semifinale, mentre poi il trionfo fu tutto per gli USA, grazie alla vittoria di Fred Kerley davanti ai connazionali Marvin Bracy (argento) e Trayvon Bromell (bronzo). Kerley lo ricordiamo anche grande protagonista dei 100 metri olimpici di Tokyo, secondo davanti al canadese Andre De Grasse ma alle spalle di Marcell Jacobs, che vinse la finale dei 100 metri in 9”80 domenica 1° agosto 2021, per sempre scolpita nella storia dello sport italiano anche grazie al trionfo di Gianmarco Tamberi pochi minuti prima nel salto in alto.

DIRETTA MARCELL JACOBS, 100 METRI MONDIALI DI ATLETICA 2023: IL CONTESTO

I temi d’interesse che si legano alla diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri ai Mondiali di atletica 2023 sono dunque tantissimi. Innanzitutto, quelli più strettamente legati al campione bresciano e alle sue condizioni di forma, che purtroppo nelle ultime due stagioni sono state quasi sempre un tasto dolente per Marcell Jacobs: non tutto è stato negativo, questo è bene ricordarlo, perché ad esempio il 2022 si è chiuso con l’oro mondiale indoor sui 60 metri e con l’oro europeo sui 100, risultati che per moltissimi atleti varrebbero una carriera intera, ma il 2023 fino a questo momento è andato davvero male, con troppi problemi fisici. Il 10″15 nel primo turno di ieri è bastato per qualificarsi in semifinale, francamente servirà un salto di qualità ulteriore per entrare fra gli otto finalisti.

Oggi sarà naturalmente il giorno più delicato in tal senso, perché semifinali e finale nello spazio di un paio d’ore o poco più richiedono che il fisico degli sprinter sia in perfetta forma in una specialità nella quale evidentemente ogni singolo centesimo può fare la differenza. Lasciamo allora ai grandi rivali di Marcell Jacobs il ruolo di grandi favoriti della diretta dei 100 metri ai Mondiali di atletica 2023: dall’iridato in carica Fred Kerley al britannico Zharnel Hughes, dagli altri statunitensi Christian Coleman e Noah Lyles al giamaicano Oblique Seville che ha impressionato nel primo turno, fino agli africani che sono in enorme crescita anche nella velocità pura con il keniano Ferdinand Omanyala, il botswano Letsile Tebogo e il sudafricano Akani Simbine. Poi, staremo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA