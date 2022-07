Marcell Jacobs/ Diretta 100 metri Mondiali atletica 2022 streaming video Rai 2, orario

DIRETTA MARCELL JACOBS, 100 METRI: ANCORA PROTAGONISTA!

Marcell Jacobs sarà protagonista oggi ai Mondiali di atletica 2022 da Eugene, perché questa sarà la notte della diretta dei 100 metri maschili. Subito gli orari, che purtroppo non saranno agevoli dall’Italia: alle ore 3.00 della notte fra sabato e domenica ci saranno le semifinali, seguite alle ore 4.50 dalla finale dei 100 metri maschili, naturalmente la gara regina della rassegna iridata nell’Oregon. L’attesa è sempre molto grande, a maggior ragione adesso che abbiamo il campione olimpico della specialità, dopo la leggendaria impresa compiuta da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, tanto che domenica 1° agosto 2021 resterà per sempre scolpita nella storia dello sport italiano.

Come sempre succede nei grandi eventi, per i 100 metri il giorno della finale è anche quello delle semifinali, un doppio sforzo da non sottovalutare perché si corre nello spazio di due ore scarse e il passaggio dalle semifinali alla finale non è così scontato. Da qualche edizione, le semifinali sono ben tre e dunque vi partecipano ben 24 corridori: per qualificarsi alla finale bisogna arrivare tra i primi due della semifinale, poi vi è il ripescaggio dei due migliori tempi fra gli esclusi. Questo sarà il primo ostacolo per Marcell Jacobs e tutti i suoi avversari, poi alle ore 4.50 ci sarà in palio il mondo. Ecco allora tutte le info utili per seguire Marcell Jacobs nei 100 metri ai Mondiali di atletica 2022.

MARCELL JACOBS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 100 METRI AI MONDIALI DI ATLETICA 2022

La diretta tv di semifinali e finale dei 100 metri con Marcell Jacobs sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che trasmette la sessione notturna dei Mondiali di atletica 2022. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza la diretta streaming video sarà disponibile sia su Rai Play sia su Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI 100 METRI CON MARCELL JACOBS IN STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MARCELL JACOBS, 100 METRI MONDIALI DI ATLETICA 2022: IL CONTESTO

Marcell Jacobs quindi sarà molto atteso stanotte nei 100 metri ai Mondiali di atletica 2022, sperando naturalmente che l’olimpionico possa passare la semifinale e giocarsi poi il titolo iridato nella finale dei Mondiali. Questo è l’appuntamento centrale della stagione, il più atteso fin da subito dopo le Olimpiadi di Tokyo, quando gli americani cominciarono ad avere dubbi, come se fosse impossibile che un italiano vincesse i 100 metri alle Olimpiadi. Marcell Jacobs ha già risposto vincendo i 60 metri dei Mondiali indoor 2022 a marzo, battendo proprio gli statunitensi Christian Coleman e Marvin Bracy, ma i Mondiali negli Stati Uniti hanno un valore speciale, cercando un successo anche a casa loro.

In tutto questo purtroppo ci ha messo lo zampino un avvicinamento non facile, perché Marcell Jacobs non si è fatto mancare nulla negli scorsi mesi: dal ricovero in Kenya per dissenteria e vomito a qualche problema muscolare che lo ha tormentato nelle settimane successive, fino alla rinuncia ai 100 metri del meeting di Stoccolma della Diamond League di circa quindici giorni fa. Non è sicuramente il massimo, soprattutto se hai la pressione degli occhi di tutto il mondo che ti osservano, perché sei il campione olimpico in carica: Marcell Jacobs però ha già stupito tutti e sicuramente proverà a rifarlo…

