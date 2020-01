Diretta Marina di Ragusa Palermo/ Streaming video tv: trasferta non banale (Serie D)

Marina di Ragusa Palermo si gioca alle ore 14:30 di domenica 26 gennaio, siamo in diretta allo stadio Aldo Campo dove va in scena la partita valida per la 21^ giornata nel girone I della Serie D 2019-2020. La capolista ha la possibilità di staccare nuovamente la concorrenza e porre solide basi per la promozione: domenica scorsa finalmente la squadra di Rosario Pergolizzi è tornata a guadagnare punti nei confronti del Savoia, ed entra dunque in questa giornata con un vantaggio di 5 lunghezze che spera ora di incrementare, sapendo di essere la più forte ma anche di non dover dare alcunchè per scontato. A cominciare da oggi: il Marina di Ragusa è tredicesimo in classifica e ha vinto solo due delle ultime nove partite giocate, ma è stata proprio questa squadra a frenare la corsa del Savoia (peraltro fuori casa): dunque attenzione perchè Salvatore Utro punta a fare lo sgambetto a un’altra big, e allora nella diretta di Marina di Ragusa vedremo come andranno le cose mentre possiamo fare una valutazione più approfondita sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

La diretta tv di Marina di Ragusa Palermo non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che le partite stagionali dei rosanero sono state acquistate in esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Nelle probabili formazioni di Marina di Ragusa Palermo vediamo che Utro dovrebbe puntare sullo stesso 3-5-2 che ha fermato il Savoia: Pellegrino in porta, davanti a lui una difesa formata da capitan Puglisi, Giuliano e Pietrangeli con due esterni che dovrebbero essere Dibari e Sidibé, con la corsia destra tecnicamente più votata alla fase offensiva. In mezzo al campo avremo Mauro in cabina di regia con Calivà e Schisciano che faranno le mezzali, mentre a formare il tandem d’attacco dovrebbero essere Mistretta e Modou Diop che però sono insidiati da Suma e Retucci. Pergolizzi domenica scorsa ha giocato con la difesa a tre, una novità: in caso di conferma vedremmo ancora Peretti, Crivello e Lancini a protezione di Pelagotti, con Langella (o Ficarrotta) e Martinelli schierati larghi a fare da supporto al centrocampo. Qui, Kraja e Martin devono vincere la concorrenza di Juan Alberto Mauri e Ambro; per quanto riguarda l’attacco, sembrano ormai confermate le scelte di Floriano (a segno per la prima volta da quando ha cambiato maglia) e Felici ai lati di Ricciardo, ma occhio ovviamente a Silipo e Sforzini che si giocano il posto.



