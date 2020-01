Risultati Serie D/ Classifiche dei gironi, live score delle partite (19 gennaio)

Oggi domenica 19 gennaio 2020 si gioca un’altra giornata nel campionato di Serie D 2019-2020, i cui risultati interessano tante città. La ripresa dopo la sosta natalizia è ormai acquisita, tanto che dopo gli impegni di domenica scorsa in alcuni gironi di Serie D mercoledì pomeriggio è andato in scena pure un turno infrasettimanale – naturalmente parliamo dei gironi da 20 squadre, che prevedono di conseguenza in totale ben 38 giornate. Moltissimi tifosi seguono in questa stagione la Serie D anche grazie alla presenza di grandi piazze che nobilitano il massimo torneo dilettantistico del calcio italiano, ad esempio Palermo, Mantova, Foggia e Lucchese, tanto per fare quattro nomi di spicco. Ricordiamo ancora una volta che la Serie D è composta pure in questa stagione da nove gironi e solo la squadra vincente di ciascun gruppo godrà della promozione. I risultati Serie D sono dunque molto importanti nella lunga corsa verso il primo posto in classifica, perché invece i playoff servono soltanto per la graduatoria degli eventuali ripescaggi. La Serie D continua dunque a regalarci tante emozioni: l’inizio delle partite in questo periodo dell’anno è previsto per le ore 14.30 salvo eccezioni, la classifica di questi nove gruppi è in costante evoluzione.

RISULTATI SERIE D: IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Vediamo allora girone per girone le squadre di riferimento in questo campionato di Serie D, i cui risultati sono i più attesi. Nel girone A il gruppo di testa è davvero compatto, il Prato è primo con 35 punti seguito da Lucchese e Caronnese a quota 34 e ci sono sei squadre nello spazio di quattro punti. Abbiamo invece una coppia di testa nel girone B, dove il Legnano ha raggiunto nel turno infrasettimanale la Pro Sesto al primo posto con 44 punti. Campodarsego saldamente in testa al girone C, sono sette i punti di vantaggio (47 contro 40) sul Legnago Salus che è la prima inseguitrice. Identico margine di vantaggio anche per il Mantova sul Fiorenzuola nel girone D, dove di nuovo prima e seconda sono separate da sette lunghezze: 45 punti contro 38. Pure nel girone E c’è una chiara fuggitiva, perché il Monterosi a quota 42 punti vanta sei lunghezze di vantaggio nei confronti del Grosseto. Nel girone F il Notaresco ha a sua volta sei punti di vantaggio sul Matelica, che però è la squadra più in forma nelle ultime giornate e sta tentando la rimonta. Nel girone G abbiamo quattro punti di differenza fra la capolista Turris e la prima inseguitrice che è la Torres, ma anche l’Ostia Mare è ancora in corsa per la promozione. Incertezza nel girone H, dove comanda il Bitonto ma con due sole lunghezze di vantaggio sul Foggia (41 contro 39), infine il girone I non vede più in fuga il Palermo, che conserva comunque tre punti di vantaggio nei confronti del Savoia.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

GIRONE A

Casale Vado

Chieri Borgosesia

Fossano Seravezza Pozzi

Ghivizzano Borgo Bra

Ligorna Fezzanese

Prato Verbania

Real Forte Querceta Lucchese

Sanremese Lavagnese

Savona Caronnese

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Prato 19 11 2 6 34 22 12 -2 35 Lucchese 1905 19 9 7 3 23 15 8 -5 34 Caronnese 19 9 7 3 37 24 13 -3 34 Casale 19 8 7 4 30 23 7 -8 31 Sanremese Calcio 19 8 7 4 27 18 9 -8 31 Real Forte Querceta 19 8 7 4 24 19 5 -8 31 Calcio Chieri 1955 19 7 6 6 26 22 4 -10 27 Seravezza Pozzi Calcio 19 6 9 4 33 29 4 -10 27 Fossano Calcio 19 7 5 7 29 25 4 -11 26 Fezzanese 19 7 4 8 22 30 -8 -12 25 Borgosesia Calcio 19 5 9 5 25 24 1 -15 24 Savona 19 6 5 8 26 27 -1 -16 23 Lavagnese 1919 19 5 5 9 22 29 -7 -17 20 Verbania 19 4 8 7 16 29 -13 -17 20 Bra 19 4 6 9 20 25 -5 -21 18 Vado 19 4 6 9 24 35 -11 -19 18 Ghivizzano Borgoamozzano 19 4 5 10 26 36 -10 -22 17 Ligorna 1922 19 3 7 9 24 36 -12 -23 16

GIRONE B

Caravaggio Tritium

Inveruno Legnano

Levico Terme Folgore Caratese

Milano City Castellanzese

Pontisola Brusaporto

Pro Sesto Bolzano

Scanzorosciate Virtus Bergamo

Seregno Dro

Sondrio Arconatese

Villa d’Almè NibionnOggiono

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Pro Sesto 22 13 5 4 35 22 13 2 44 Legnano 22 13 5 4 32 19 13 -2 44 Scanzorosciate Calcio 22 10 9 3 25 17 8 -3 39 Arconatese 1926 22 11 5 6 32 27 5 -8 38 Folgore Caratese 22 9 10 3 27 17 10 -7 37 Sondrio Calcio 22 10 6 6 27 22 5 -8 36 Tritium Calcio 1908 22 9 8 5 32 26 6 -11 35 Calcio Brusaporto 22 10 4 8 23 19 4 -12 34 Seregno Calcio 22 7 11 4 27 20 7 -12 32 Virtus CiseranoBergamo 22 7 9 6 29 27 2 -16 30 NibionnOggiono 22 7 8 7 28 21 7 -15 29 Ponte San Pietro 22 6 7 9 23 26 -3 -17 25 Caravaggio 22 5 10 7 33 37 -4 -17 25 Virtus Bolzano 22 6 6 10 26 29 -3 -22 24 Castellanzese 1921 22 6 6 10 30 36 -6 -20 24 Villa Valle 22 4 11 7 25 34 -9 -21 23 Levico Terme 22 4 8 10 26 36 -10 -22 20 Dro Alto Garda Calcio 22 2 10 10 17 28 -11 -30 16 Milano City (-1) 22 2 10 10 14 26 -12 -26 15 Inveruno 22 3 4 15 27 49 -22 -29 13

GIRONE C

Adriese Feltre

Ambrosiana Cjarlins Muzane

Belluno Delta Porto Tolle

Caldiero Terme Vigasio

Campodarsego Este

Cartigliano Montebelluna

Chions Villafranca

Legnago Sales Mestre

Luparense Tamai

Union Clodiense San Luigi

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Campodarsego 22 13 8 1 38 19 19 5 47 Legnago Salus 22 11 7 4 35 28 7 -4 40 Cartigliano 22 10 7 5 38 28 10 -5 37 Union Clodiense Chioggia Sottomarina 22 9 9 4 34 26 8 -6 36 Ambrosiana 22 10 5 7 36 28 8 -7 35 Union Feltre 22 9 7 6 33 23 10 -12 34 Mestre 22 10 4 8 31 27 4 -12 34 Adriese 22 10 4 8 44 32 12 -8 34 Luparense 22 9 7 6 45 33 12 -8 34 Cjarlins Muzane 22 10 4 8 36 38 -2 -10 34 Este 22 8 7 7 32 26 6 -15 31 Chions 22 8 5 9 35 35 0 -15 29 Calcio Caldiero Terme 22 7 7 8 18 24 -6 -16 28 Delta Porto Tolle Calcio 22 7 6 9 26 29 -3 -19 27 Belluno 1905 22 8 3 11 27 33 -6 -15 27 Prodeco Calcio Montebelluna 22 5 10 7 23 28 -5 -21 25 Vigasio 22 6 2 14 20 37 -17 -24 20 San Luigi Calcio 22 4 4 14 26 50 -24 -28 16 Villafranca Veronese 22 2 10 10 23 36 -13 -30 16 Tamai 22 4 4 14 19 39 -20 -30 16

GIRONE D

Alfonsine Savignanese

Breno Correggese

Calvina Crema

Ciliverghe Mazzano SCD Progresso

Forlì Fanfulla

Franciacorta Sasso Marconi

Lentigione Mantova

Sammaurese Fiorenzuola

Vigor Carpaneto Mezzolara

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Mantova 1911 19 13 6 0 53 25 28 8 45 Fiorenzuola 1922 19 11 5 3 31 21 10 1 38 Correggese Calcio 1948 19 9 6 4 37 26 11 -6 33 Mezzolara 19 9 5 5 28 23 5 -5 32 Fanfulla 19 8 6 5 29 26 3 -7 30 Lentigione Calcio 19 8 6 5 29 21 8 -7 30 Forlì 19 7 7 5 24 21 3 -9 28 Breno 19 7 5 7 30 25 5 -13 26 Calvina Sport 19 8 1 10 28 32 -4 -14 25 Sporting Franciacorta 19 6 6 7 35 39 -4 -13 24 Progresso 19 5 8 6 21 25 -4 -16 23 Sasso Marconi Zola 19 4 9 6 31 34 -3 -16 21 Crema 1908 19 5 5 9 22 28 -6 -17 20 Sammaurese 19 4 7 8 27 32 -5 -20 19 Vigor Carpaneto 1922 19 4 6 9 25 33 -8 -21 18 Alfonsine F. C. 1921 19 4 6 9 13 27 -14 -21 18 Ciliverghe Calcio 19 4 5 10 23 36 -13 -22 17 Savignanese 19 2 7 10 18 30 -12 -26 13

GIRONE E

Aglianese Sangiovannese

Flaminia Cannara

Foligno Ponsacco

Follonica Gavorrano Scandicci

Grassina Monterosi

Grosseto Tuttocuoio

Montevarchi Bastia

Pomezia Albalonga

San Donato Trestina

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Monterosi 19 12 6 1 29 13 16 3 42 Grosseto 1912 19 10 6 3 33 20 13 -1 36 Albalonga 19 9 7 3 27 17 10 -3 34 Scandicci 1908 19 10 4 5 42 23 19 -5 34 Grassina 19 9 5 5 28 24 4 -7 32 Aquila 1902 Montevarchi 19 8 6 5 28 20 8 -9 30 Calcio Flaminia 19 7 8 4 27 22 5 -10 29 Follonica Gavorrano 19 6 7 6 26 24 2 -14 25 Sporting Club Trestina 19 6 6 7 26 28 -2 -13 24 Foligno Calcio 19 7 3 9 22 21 1 -13 24 Sangiovannese 1927 19 7 3 9 21 29 -8 -13 24 Aglianese Calcio 1923 19 5 8 6 25 24 1 -16 23 Cannara 19 5 7 7 23 26 -3 -17 22 Pomezia Calcio 1957 19 5 6 8 19 27 -8 -18 21 San Donato Tavarnelle 19 5 5 9 19 25 -6 -17 20 Bastia 1924 19 4 5 10 17 30 -13 -20 17 Ponsacco 1920 19 4 3 12 15 33 -18 -22 15 Tuttocuoio 1957 19 1 7 11 12 33 -21 -27 10

GIRONE F

Campobasso Tolentino

Cattolica Agnonese

Chieti Porto Sant’Elpidio

Fiuggi Vastese

Giulianova Matelica

Jesina SN Notaresco

Montegiorgio Recanatese

Sangiustese ASD Pineto

Vastogirardi Avezzano

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt S.N. Notaresco 19 15 1 3 35 21 14 7 46 Matelica Calcio 19 12 4 3 38 14 24 1 40 Recanatese 19 11 3 5 36 31 5 -3 36 Città Di Campobasso 19 10 5 4 31 21 10 -2 35 Montegiorgio Calcio 19 8 6 5 24 19 5 -7 30 Vastese Calcio 1902 19 8 6 5 32 25 7 -9 30 Pineto Calcio 19 8 6 5 25 23 2 -9 30 Olympia Agnonese 19 8 5 6 29 27 2 -10 29 Atletico Terme Fiuggi 19 6 7 6 31 28 3 -12 25 Vastogirardi 19 6 7 6 32 35 -3 -12 25 Atl. Calcio Porto S. Elpidio 20 6 5 9 32 32 0 -17 23 Tolentino 1919 19 5 7 7 21 27 -6 -17 22 Sangiustese 19 4 8 7 25 27 -2 -17 20 Real Giulianova 19 4 7 8 21 32 -11 -18 19 Chieti F.C. 1922 20 4 5 11 19 35 -16 -23 17 Avezzano Calcio 19 3 6 10 13 25 -12 -24 15 Cattolica Calcio S. M. 19 2 7 10 21 33 -12 -24 13 Jesina Calcio 19 3 3 13 24 34 -10 -25 12

GIRONE G

Arzachena Ostia Mare

Latina Cassino

Muravera Tor Sapienza

Nuova Florida Latte Dolce

Portici 1906 Città di Anagni

Torres Lanusei

Trastevere Budoni

Turris Ladispoli

Vis Artena Aprilia

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Turris Calcio 19 13 6 0 45 17 28 8 45 Torres 19 12 5 2 35 20 15 2 41 Ostia Mare Lido Calcio 19 12 4 3 29 15 14 3 40 Sassari Calcio Latte Dolce 19 10 2 7 28 19 9 -5 32 Trastevere Calcio 19 10 2 7 32 25 7 -5 32 Latina Calcio 1932 19 8 6 5 31 23 8 -9 30 Cassino Calcio 1924 19 7 8 4 21 19 2 -10 29 Muravera 19 6 7 6 23 21 2 -14 25 Aprilia Racing Club 19 6 7 6 22 21 1 -12 25 Arzachena Academy Costa Smeralda 19 5 9 5 21 22 -1 -15 24 Portici 1906 19 6 6 7 25 28 -3 -15 24 Team Nuova Florida 2005 19 5 6 8 19 26 -7 -18 21 Vis Artena 19 5 6 8 24 32 -8 -16 21 Lanusei Calcio 19 3 10 6 16 22 -6 -18 19 Città Di Anagni Calcio 19 4 4 11 22 34 -12 -23 16 Calcio Budoni 19 4 2 13 19 32 -13 -23 14 Pro Calcio Tor Sapienza 19 3 5 11 18 42 -24 -25 14 Academy Ladispoli 19 3 3 13 18 30 -12 -25 12

GIRONE H

ACD Nardò Taranto

Altamura Agropoli

Bitonto Città di Fasano

Brindisi Casarano

Fidelis Andria Gladiator

Foggia Nocerina

Gelbison Cilento Francavilla

Sorrento Gravina

Val d’Agri Audace Cerignola

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Bitonto Calcio 19 12 5 2 34 8 26 2 41 Calcio Foggia 1920 19 11 6 2 25 12 13 0 39 Sorrento 1945 19 10 7 2 21 10 11 -2 37 Audace Cerignola 19 11 3 5 32 19 13 -3 36 Città Di Fasano 19 9 4 6 31 23 8 -6 31 Taranto 1927 19 10 1 8 26 17 9 -8 31 Casarano Calcio 19 8 6 5 25 16 9 -9 30 Brindisi 19 7 5 7 19 27 -8 -13 26 FBC Gravina 19 6 6 7 27 24 3 -13 24 Team Altamura 19 6 4 9 21 24 -3 -15 22 Nardò 19 6 4 9 19 26 -7 -17 22 Nocerina 1910 19 5 6 8 24 33 -9 -16 21 Gladiator 1924 19 5 6 8 19 25 -6 -16 21 Grumentum Val D’Agri 19 6 3 10 20 29 -9 -18 21 Gelbison Vallo Della Lucania 19 4 8 7 12 16 -4 -17 20 Fidelis Andria 2018 19 5 4 10 24 32 -8 -18 19 Francavilla 19 4 4 11 18 29 -11 -21 16 Agropoli 1921 19 3 4 12 11 38 -27 -24 13

GIRONE I

ACR Messina San Tommaso

AS Acireale Castrovillari

Biancavilla Licata

Corigliano FC Messina

Giugliano Marsala

Palermo Roccella

Savoia Marina di Ragusa

SS Nola Cittanovese

US Palmese Troina

SQUADRA TOTALE G V N P F S DR MI Pt Palermo 19 14 3 2 33 12 21 6 45 Savoia 1908 19 12 6 1 29 13 16 3 42 Troina 19 11 1 7 24 20 4 -3 34 FC Messina 19 9 6 4 30 17 13 -6 33 Giugliano 1928 19 10 2 7 29 21 8 -7 32 Licata Calcio 19 9 5 5 26 19 7 -7 32 Calcio Cittanovese 19 10 1 8 28 24 4 -8 31 Città Di Acireale 1946 (-4) 19 10 4 5 34 25 9 -3 30 Calcio Biancavilla 1990 19 8 5 6 20 18 2 -10 29 ACR Messina 19 8 2 9 22 21 1 -11 26 Nola 1925 19 5 6 8 18 22 -4 -18 21 Castrovillari Calcio 19 5 6 8 28 26 2 -16 21 Marina Di Ragusa 19 4 7 8 18 25 -7 -18 19 Marsala Calcio 19 5 4 10 20 29 -9 -18 19 Roccella 19 4 6 9 12 16 -4 -19 18 Corigliano Calcio 18 4 3 11 16 38 -22 -21 15 San Tommaso Calcio 18 3 4 11 19 38 -19 -23 13 Palmese 19 1 5 13 14 36 -22 -29 8

