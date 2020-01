Diretta Palermo Roccella/ Streaming video tv: rilancio dei rosanero? (Serie D)

Palermo Roccella, in programma alle ore 14:30 di domenica 19 gennaio, si gioca allo stadio Renzo Barbera per la 20^ giornata nel girone I del campionato di Serie D 2019-2020. Per i rosanero il passo è ben diverso rispetto a quello di inizio di campionato: sabato scorso è arrivato un pareggio sul campo del San Tommaso e solo l’analogo risultato del Savoia ha permesso alla squadra di Rosario Pergolizzi di conservare tre punti di vantaggio sui campani (le altre avversarie sono ben staccate). La corsa alla promozione però rimane più aperta che mai: il Palermo sembrava poter dominare il girone e invece si ritrova il fiato sul collo, l’imperativo è vincere oggi contro una squadra che si trova in zona playout e che è stata già battuta nella partita di andata, ma che arriva da due vittorie consecutive e dunque è in grande fiducia. Vedremo quello che succederà nella diretta di Palermo Roccella, aspettando la quale possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Roccella non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sappiamo le partite dei rosanero per questa stagione di Serie D sono un’esclusiva del portale Eleven Sports. Potrete dunque seguire il match odierno in diretta streaming video, avvalendovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e abbonandovi al servizio, oppure acquistando la singola partita ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ROCCELLA

Pergolizzi deve rinunciare a Vaccaro per Palermo Roccella: il terzino sinistro potrebbe essere sostituito da Crivello, che può allargarsi lasciando a Peretti il posto di difensore centrale al fianco di Lancini. A destra ci sarà Doda, in porta Pelagotti; centrocampo con Martin a fare il regista stretto tra Langella e capitan Alessandro Martinelli, nel tridente offensivo attenzione alla possibilità che il giovane Silipo si prenda una maglia da titolare strappandola a Felici, mentre Ricciardo e Floriano dovrebbero essere confermati. La Roccella giocherà con con un 3-5-2 nel quale Khoris e Leveque saranno i terminali offensivi, supportati in particolar modo dai due giocatori esterni che dovrebbero essere Faiello e Malerba. Nel settore nevralgico del campo opereranno invece Capellini e Pascuzzi che stringeranno ai lati del playmaker Kamara; difesa con Ibrahime Mbaye, Coluccio e Liviera schierati a protezione del portiere Scuffia.



