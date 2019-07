Diretta Marocco Benin/ Streaming video DAZN: Leoni super favoriti (Coppa d’Africa)

Marocco Benin, in diretta dall’Al Salam Stadium de Il Cairo, è il primo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2019: si gioca venerdì 5 luglio alle ore 18:00, e dunque si apre ufficialmente la fase ad eliminazione diretta del torneo. Il Marocco ha vinto il suo girone a punteggio pieno, pur facendo il minimo indispensabile: tre successi per 1-0 e, per di più, due di questi sono arrivati all’ultimo minuto. Sembrerebbe quasi una sorta di segno del destino per i Leoni dell’Atlante, che sanno di avere le carte in regola per arrivare in fondo ma adesso dovranno aumentare i giri del motore. Il Benin si presenta imbattuto a questi ottavi, e con una difesa che non subisce gol da 228 minuti: il passaggio del turno è stato possibile grazie al posizionamento nella speciale classifica delle terze, adesso per gli Scoiattoli prosegue un sogno che potrebbe anche portare molto lontano, pur se inevitabilmente sono gli avversari a essere favoriti. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Marocco Benin; intanto possiamo valutare le scelte dei due Commissari Tecnici e analizzare in maniera dettagliata le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marocco Benin non sarà trasmessa in diretta tv perchè, come ormai sappiamo, le sfide di Coppa d’Africa 2019 sono un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN che dunque le fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video, con la possibilità di seguirle su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche attivando l’applicazione direttamente sulla televisione, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO BENIN

Per Marocco Benin Hervé Renard punta sul consueto 4-2-3-1: Munir tra i pali, torna titolare Benatia che prende il posto di Saiss e si posiziona al fianco di Da Costa mentre Mazraoui e Hakimi saranno i due esterni bassi. A centrocampo Boussoufa sarà affiancato da El Ahmadi, davanti a loro la linea dei trequartisti con Ziyech e Nordin Amrabat che partono larghi a supporto del trequartista Belhanda, che si posiziona alle spalle della prima punta En-Nesyri. Il Benin giocherà invece con un 4-1-4-1: Allagbé il portiere, davanti a lui Verdon e Adénon con Barazé Guero e Kiki come terzini. In mezzo c’è un solo giocatore che è Adéoti, fanno un passo avanti Seibou e Stéphane Séssegnon che si dispongono centralmente con Dossou e Djigla ai lati a fare da esterni che possono andare a comporre una sorta di tridente offensivo con Mounié, che ancora una volta dovrebbe essere scelto come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Marocco Benin indicano chiaramente nei Leoni dell’Atlante la nazionale favorita, con un valore di 1,55 volte la puntata sul segno 1 per la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,65 volte quanto investito mentre con il segno 2 per il successo degli Scoiattoli andreste a vincere un corrispettivo di 7,00 volte la somma messa sul piatto.



