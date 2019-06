Diretta Marocco Costa d’Avorio/ Streaming video DAZN: per il primato (Coppa d’Africa)

Marocco Costa d’Avorio, che si gioca in diretta allo stadio Al Salam del Cairo, va in scena alle ore 19:00 di venerdì 28 giugno: è la seconda giornata del gruppo D di Coppa d’Africa 2019, e la sfida tra le due big del girone che vanno a caccia del primo posto. Entrambe hanno vinto all’esordio: il Marocco però ha dovuto aspettare il minuto 89 e un’autorete per liberarsi della Namibia, conquistando tre punti più complicati del previsto ma evitando comunque di steccare l’esordio. Era più difficile sulla carta la partita della Costa d’Avorio, che si è imposta sul Sudafrica grazie al gol di Jonathan Kodjia: adesso questa sfida odierna potrebbe determinare la vittoria del girone e, più in generale, la qualificazione agli ottavi del torneo. Un pareggio sarebbe comunque utile, ma eventualmente bisognerebbe aspettare per valutare un passaggio del turno tra le quattro migliori terze. Attesa anche per la diretta di Marocco Costa d’Avorio, ma nel frattempo possiamo valutare le potenziali scelte dei due allenatori e valutare dunque le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Marocco Costa d’Avorio, perchè come sappiamo la Coppa d’Africa è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: dovrete dunque essere abbonati a questo servizio e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. In alternativa, qualora abbiate in dotazione una smart tv con connessione a internet, potrete installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO COSTA D’AVORIO

Per Marocco Sudafrica Hervé Renard dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3: capitan Benatia e Saiss formano la coppia difensiva a protezione di Bono, sugli esterni agiscono invece Dirar e Hakimi con Bourabia e Boussoufa che invece dovrebbero essere nuovamente le mezzali a supporto del playmaker in mediana, ovvero Ait Bennasser. Ci sarà poi spazio per due laterali offensivi come Ziyech e Nordin Amrabat; la punta centrale dovrebbe essere En-Nesyri, ma Boutaib se la gioca. Costa d’Avorio schierata da Ibrahima Kamara con il 4-2-3-1: davanti a Gbohouo giocano Ismael Traoré e Kanon, Aurier e Coulibaly agiranno come terzini. A centrocampo la cerniera formata da Kessie e Serey Die, davanti a loro gioca Seri in qualità di trequartista. Zaha può rubare il posto a uno dei due esterni alti, ovvero Pépé e Gradel che però partono ancora favoriti; davanti a tutti ecco Kodjia, come abbiamo già detto il matchwinner della partita contro il Sudafrica.



