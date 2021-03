Diretta Matelica Legnago Salus/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

DIRETTA MATELICA LEGNAGO SALUS: RISULTATO SCONTATO?

Matelica Legnago Salus, in diretta dallo stadio Helvia Recina di Macerata, è in programma alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 marzo 2021, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2020-2021, girone B. Sfida tra due piccole ma solide realtà, la diretta di Matelica Legnago Salus ci fornisce spunti interessanti soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa marchigiani, che forse in pochi ad inizio stagione immaginavano in lotta per un posto nei playoff. Invece il Matelica si gode i suoi 39 punti e insegue un traguardo che sarebbe davvero eccellente e che è diventato ancora più vicino dopo il colpaccio sul campo del Ravenna nella partita di mercoledì nel turno infrasettimanale. In casa Legnago Salus i punti sono invece solo 23, ma d’altronde si poteva mettere in conto che i veneti avrebbero dovuto lottare per salvarsi: l’obiettivo sarà riuscirci senza passare dai playout, anche se non sarà facile. Mercoledì è giunto un buon pareggio contro il Carpi, servirà però fare bene anche nella difficile trasferta di oggi.

DIRETTA MATELICA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Matelica Legnago Salus non sarà disponibile, perché non sarà tra le partite trasmesse in pay-per-view da Sky, ma resta naturalmente la possibilità della diretta streaming video che sarà invece garantita da Eleven Sports, la piattaforma che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MATELICA LEGNAGO SALUS

Diamo adesso un rapido sguardo anche alle probabili formazioni di Matelica Legnago Salus. Per i padroni di casa marchigiani potremmo disegnare un modulo 4-3-3 con Cardinali in porta; difesa a quattro formata da Fracassini, De Santis, Magri e Di Renzo; a centrocampo un possibile terzetto con Calcagni, Pizzutelli e Balestrero; infine il tridente d’attacco che potrebbe vedere titolari Peroni, Alberti e Leonetti. Dall’altra parte, anche il Legnago potrebbe scendere in campo affidandosi a un 4-3-3: in questo caso avremmo Pizzignacco in porta e davanti a lui i quattro difensori Zanoli, Bondioli, Stefanelli e Ricciardi; a centrocampo potrebbero agire Antonelli, Bulevardi e Giacobbe; infine ecco il tridente, in cui si candidano titolari Buric, Grandolfo e Rolfini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Matelica Legnago Salus. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,65, mentre poi ecco il segno X che è proposto a quota 3,55 ed infine il segno 2 che varrebbe 5,25 volte la posta in palio.



